River le pone presión a la respuesta de Santino Andino: ¿Si o no?

Según se conoció, entre clubes ya hay acuerdo formal, pero Andino espera ofertas de Europa. River aguarda una respuesta lo antes posible.

Santino Andino de a poco empieza a convertirse en la novela del mercado de fichajes para River. Es que desde el "Millonario" hicieron su parte, esperaron las elecciones de Godoy Cruz, hicieron la oferta y negociaron las condiciones, además de acercarle un contrato al futbolista. Pero la respuesta no llega y se puso fecha límite al tema.

Hace rato que el "Muñeco" Gallardo lo tiene en carpeta al extremo de 20 años que fue la gran figura del ahora descendido Godoy Cruz y tuvo un destacado Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, consiguiendo el subcampeonato. En total, 8 goles y 6 asistencias en 44 partidos en 2025.

image Para poder negociar, River debía esperar hasta que se realicen las elecciones para renovar la Comisión Directiva del "Tomba", a mediados de diciembre. Lo hizo y antes de Navidad los dirigentes se contactaron con Julio Mansur, flamante presidente, para llegar a un acuerdo.

Primero se buscó un préstamo con opción de compra. Luego la posibilidad de comprar un porcentaje de la ficha del juvenil y ser socios con Godoy Cruz. Hasta que finalmente llegó el acuerdo entre clubes: una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el 80% del pase de Andino. Ahora, lo que falta es la respuesta del jugador.

image Por qué Santino Andino no responde la propuesta de River El jugador había dado el visto bueno para llegar al "Millonario" cuando comenzaron las negociaciones. Sin embargo, en el medio de las charlas el extremo cambió su representación, dejó de trabajar con Hernán Berman, cercano a River, y pasó a las filas de Roc Nation, empresa norteamericana.