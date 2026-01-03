3 de enero de 2026 - 11:08

River le pone presión a la respuesta de Santino Andino: ¿Si o no?

Según se conoció, entre clubes ya hay acuerdo formal, pero Andino espera ofertas de Europa. River aguarda una respuesta lo antes posible.

Ultimátum desde River para la respuesta de Andino.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Santino Andino de a poco empieza a convertirse en la novela del mercado de fichajes para River. Es que desde el "Millonario" hicieron su parte, esperaron las elecciones de Godoy Cruz, hicieron la oferta y negociaron las condiciones, además de acercarle un contrato al futbolista. Pero la respuesta no llega y se puso fecha límite al tema.

Hace rato que el "Muñeco" Gallardo lo tiene en carpeta al extremo de 20 años que fue la gran figura del ahora descendido Godoy Cruz y tuvo un destacado Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, consiguiendo el subcampeonato. En total, 8 goles y 6 asistencias en 44 partidos en 2025.

Primero se buscó un préstamo con opción de compra. Luego la posibilidad de comprar un porcentaje de la ficha del juvenil y ser socios con Godoy Cruz. Hasta que finalmente llegó el acuerdo entre clubes: una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el 80% del pase de Andino. Ahora, lo que falta es la respuesta del jugador.

Por qué Santino Andino no responde la propuesta de River

El jugador había dado el visto bueno para llegar al "Millonario" cuando comenzaron las negociaciones. Sin embargo, en el medio de las charlas el extremo cambió su representación, dejó de trabajar con Hernán Berman, cercano a River, y pasó a las filas de Roc Nation, empresa norteamericana.

Andino ya había tenido una oferta formal de Europa a mitad de año: fue del Olympiakos griego y en esa oportunidad fue Godoy Cruz el que la rechazó. Ahora, el futbolista de 20 años aún no tiene propuestas formales del Viejo Continente pero la agencia que lo representa trabaja en conseguirle mercado europeo. Es por eso que Andino todavía no le responde a River, en ese escenario, se había puesto un primer plazo límite hasta el 1 de enero, pero ahora informan en Mendoza que el Millonario le dará hasta el fin de semana para dar un sí o un no.

