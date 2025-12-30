30 de diciembre de 2025 - 20:35

Godoy Cruz sigue sumando refuerzos: conocé de quien se trata

Godoy Cruz sumó ya dos refuerzos en este mercado de pases 2025. En este caso, se trata de un lateral derecho, con pasado en Unión de Santa Fe.

Godoy Cruz ya celebra la llegada de su segundo refuerzo: Francisco Gerometta.&nbsp;

Godoy Cruz ya celebra la llegada de su segundo refuerzo: Francisco Gerometta. 

Godoy Cruz continúa moviéndose en el mercado de pases y sumó ya dos refuerzos antes de finalizar el 2025. En la ocasión, se trata de Francisco Gerometta, lateral derecho de 26 años con pasado en Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata.

La nueva incorporación sigue a la presentación oficial de Camilo Alessandria, defensor central proveniente de Sportivo Belgrano, consolidando el proyecto del Expreso para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada.

Camilo Alessandría llegó a Godoy Cruz, proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco.

Gerometta tuvo protagonismo en la primera mitad del año bajo la conducción de Kily González, disputando 13 partidos oficiales, incluyendo encuentros de la Sudamericana. Sin embargo, con la llegada de Leonardo Madelón a Unión, el lateral perdió protagonismo y terminó sumando minutos principalmente en el equipo de reserva del Tatengue, lo que abrió la puerta para su salida.

Ante la falta de continuidad en Unión de Santa Fe, Godoy Cruz inició gestiones para sumar a Gerometta al plantel. Las conversaciones avanzaron rápidamente y ambas partes llegaron a un acuerdo en este mercado de pases. Ahora, el cuerpo técnico comandado por Mariano Toedtli espera por la llegada de defensor a Mendoza.

Con la llegada de Gerometta, Godoy Cruz busca reforzar la zona defensiva y sumar experiencia en el lateral derecho, un sector clave para el esquema táctico del Expreso. La expectativa es que el jugador aporte solidez defensiva, recorrido por la banda y capacidad de juego tanto en el torneo local de Primera Nacional como en posibles compromisos internacionales.

El Expreso demuestra con estas incorporaciones su intención de competir en todos los frentes, fortaleciendo un plantel que combina jóvenes talentos y jugadores con experiencia en el fútbol argentino. La confirmación de Gerometta refuerza la idea de Mariano Toedtli de contar con un equipo equilibrado y competitivo de cara al inicio de la temporada.

