Joven motociclista chocó contra un cordón, cayó al asfalto y está grave

Un motociclista de 26 años resultó gravemente lesionado este martes por la mañana luego de protagonizar un accidente vial en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.35, en la intersección de las calles Martín Coronado y Lautaro, según confirmaron fuentes policiales. Por causas que se investigan, una moto Yamaha Crypton que circulaba por calle Lautaro en sentido Oeste–Este no advirtió el cordón ubicado sobre el costado Este de la calzada, impactó contra el mismo y terminó cayendo al asfalto.

Como consecuencia del siniestro, el conductor, identificado con las iniciales I.D.S., sufrió politraumatismos graves y una fractura expuesta de tobillo derecho.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al joven en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Central, donde quedó internado para una mejor atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para realizar las actuaciones correspondientes.