Un motociclista resultó herido tras chocar contra una camioneta en Godoy Cruz

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta dejó como saldo a un conductor herido este viernes por la tarde en el departamento de Godoy Cruz.
El siniestro ocurrió en Acceso Sur y Rawson, donde el conductor de una moto impactó contra la parte trasera de una camioneta.
Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta dejó como saldo a un conductor herido este viernes por la tarde en el departamento de Godoy Cruz.
El siniestro ocurrió alrededor de las 17.40 en la intersección del Acceso Sur y Rawson, cuando una moto marca Bajaj y una camioneta Jeep circulaban por la misma arteria.
Según la información policial, debido a la cantidad de vehículos y a la reducción de la velocidad del tránsito, la motocicleta impactó contra la parte trasera de la camioneta. Como consecuencia del choque, el conductor de la moto G. T. E. cayó al asfalto y sufrió diversas lesiones.
Personal médico que acudió al lugar diagnosticó fractura de tibia y peroné, por lo que el motociclista fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la camioneta A. A. H. resultó ileso.
Además, los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo. En el lugar del accidente trabajó personal policial y servicios de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.