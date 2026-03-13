Un motociclista resultó herido tras chocar contra una camioneta en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió en Acceso Sur y Rawson, donde el conductor de una moto impactó contra la parte trasera de una camioneta.

Choque entre una moto y una camioneta dejó un herido en Godoy Cruz. (ilustrativa)

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta dejó como saldo a un conductor herido este viernes por la tarde en el departamento de Godoy Cruz.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17.40 en la intersección del Acceso Sur y Rawson, cuando una moto marca Bajaj y una camioneta Jeep circulaban por la misma arteria.

La crónica del accidente Según la información policial, debido a la cantidad de vehículos y a la reducción de la velocidad del tránsito, la motocicleta impactó contra la parte trasera de la camioneta. Como consecuencia del choque, el conductor de la moto G. T. E. cayó al asfalto y sufrió diversas lesiones.

Personal médico que acudió al lugar diagnosticó fractura de tibia y peroné, por lo que el motociclista fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la camioneta A. A. H. resultó ileso.