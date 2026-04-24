24 de abril de 2026 - 18:06

Un motociclista falleció tras chocar contra un poste de luz en Maipú

Se trata de un joven de 19 años, quien perdió el dominio del rodado y colisionó contra el alumbrado público. Fue trasladado al Hospital Central donde se constató el deceso.

Un motociclista falleció en el Hospital Central&nbsp; tras chocar contra un poste de luz en Maipú.

Un motociclista falleció en el Hospital Central  tras chocar contra un poste de luz en Maipú.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial tuvo lugar este viernes en la localidad de Fray Luis Beltrán, en Maipú. Un motociclista de 19 años chocó contra un poste de luz y sufrió heridas de gravedad. Fue trasladado al Hospital Central donde se constató el deceso.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 14.30 sobre ruta 50 y calle Agustín Álvarez del departamento. Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre la presencia de un siniestro vial en solitario, lo que derivó en el desplazamiento de personal policial al lugar.

El conductor, identificado como L.M de 19 años, conducía una moto Zanella 150 cc por ruta 50 con dirección al Este, cuando perdió el dominio del rodado y colisionó contra un poste de alumbrado público.

En el lugar, se hizo presente personal del Servicio de Emergencias Coodinado (SEC) quien diagnosticó al motociclista con "politraumatismo grave". El joven fue trasladado primero hasta el hospital Perrupato en delicado estado de salud.

Sin embargo, a las 17.21 y debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladado hasta el Hospital Central, donde al ser examinado por el médico de guardia, se constató su deceso

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú.

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