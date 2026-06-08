Empresario argentino intentó cruzar a Chile con un cargador y varias municiones: cayó en Los Libertadores

Un empresario oriundo de la provincia de Corrientes fue detenido en el complejo chileno Los Libertadores luego de que funcionarios aduaneros detectaran un cargador y nueve municiones calibre 9 milímetros ocultos en su vehículo.

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Aunque la noticia se conoció este lunes, el procedimiento se realizó pasado el mediodía del jueves durante un control en el sector de vehículos livianos del paso internacional que une Argentina y Chile. Según los antecedentes de la causa, personal del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionó una camioneta con patente argentina conducida por un hombre identificado con las iniciales M.J.

La revisión incluyó la utilización de ejemplares caninos y del camión escáner de Aduanas.

El cargador y las municiones incautadas al empresario argentino en el complejo Los Libertadores

El cargador y las municiones incautadas al empresario argentino en el complejo Los Libertadores

Durante la fiscalización se descubrió una consola ubicada entre los asientos delanteros de la camioneta , donde se encontraban escondidos un cargador y nueve proyectiles de 9 milímetros que no habían sido declarados ante las autoridades.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y puesto a disposición del tribunal competente de la ciudad de Los Andes. La fiscal asistente Florencia Acosta Delgado le imputó los delitos de contrabando, tenencia ilegal de partes y piezas de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones, detalló el portal trasandino Los Andes Online.

De acuerdo con la valoración realizada por Aduanas, los elementos incautados tienen un valor de 54.833 pesos chilenos (unos 88.000 pesos argentinos), mientras que el perjuicio fiscal fue estimado en 14.880 chilenos (aproximadamente 24.000 pesos argentinos).

Durante la audiencia de formalización, el juez Raúl Valenzuela Rodríguez dispuso como medida cautelar la obligación de firmar cada tres semanas en dependencias de la Policía Internacional del complejo Los Libertadores. Tras la resolución judicial, el empresario recuperó la libertad.

La investigación continuará durante los próximos seis meses, plazo fijado por la Justicia chilena para el cierre de la causa.