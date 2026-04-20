Tragedia en Palmira: un choque dejó a un joven motociclista en estado crítico

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Espejo y Sargento Cabral. La víctima, de 39 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue derivada al Hospital Central.

Un accidente vial registrado este lunes por la tarde en la ciudad de Palmira, en San Martín, dejó como saldo un motociclista gravemente herido, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue derivado al Hospital Central.

Ocurrió a las 14.31 en la intersección de calles Espejo y Sargento Cabral, en jurisdicción de la Comisaría 28°. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la colisión, lo que motivó el desplazamiento de personal policial al lugar.

Accidente en Palmira: estado de salud y causas De acuerdo con la información oficial, una camioneta utilitaria Fiat Fiorino, conducida por un hombre de 53 años, circulaba por calle Sargento Cabral en dirección norte-sur. Por causas que se investigan, fue impactada en la puerta del conductor por una motocicleta Zanella 110 cc, que se desplazaba por calle Espejo de este a oeste, al mando de la víctima, un hombre de 39 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó con lesiones de gravedad. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave. Posteriormente, fue derivado al Hospital Central, donde permanece internado en delicado estado de salud.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene para determinar las circunstancias del hecho.