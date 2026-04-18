18 de abril de 2026 - 18:07

Violento choque y vuelco en Ciudad: tres heridos tras impactar contra un semáforo

Uno de los vehículos involucrados terminó volcado sobre la calzada, obligando a un operativo de rescate para asistir a los damnificados.

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Choque y vuelco en Ciudad terminó con tres heridos 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante este sábado se registró un fuerte accidente de tránsito en la zona de Ciudad, el cual involucró a dos vehículos y dejó a tres personas heridas.

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El hecho ocurrió en la intersección de Ayacucho y Montecaseros. Por causas que la policía intenta establecer, los rodados colisionaron de forma violenta, provocando que uno de ellos perdiera el control y terminara volcando tras impactar de lleno contra un semáforo.

Accidente y vuelco en Ciudad

Al arribar al lugar del hecho, el personal de emergencias trabajó con rapidez para asistir a tres personas que resultaron heridas.

Las víctimas debieron ser rescatadas del interior de los habitáculos y posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Accidente y vuelco en Ciudad

Debido a los daños materiales, operarios trabajaron en el sitio para asegurar el perímetro y procedieron a aislar el suministro eléctrico del semáforo afectado, evitando así riesgos adicionales para los transeúntes.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor y las pericias correspondientes para determinar las causas exactas que desencadenaron el hecho.

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