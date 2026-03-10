Robaron un auto en Godoy Cruz, los encontraron en Maipú e intentaron escapar a pie: dos detenidos

El hecho ocurrió cuando una mujer fue amenazada con un arma y le robaron su auto en Godoy Cruz. Tras un operativo, los sospechosos fueron detenidos en Maipú y se recuperó el vehículo sustraído.

Un patrullaje preventivo permitió a la Policía esclarecer un asalto ocurrido en Godoy Cruz y detener a dos hombres señalados como los presuntos autores del hecho. Durante el procedimiento también se recuperó el vehículo robado y se secuestró una réplica de arma de fuego.

El episodio ocurrió alrededor de las 23.10 en la intersección de calles Azul y Aristóbulo del Valle, cuando una mujer de 44 años se encontraba en la vereda de un comercio. En ese momento, dos individuos la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron un auto Ford Kinetic de color bordo, que tenía en su interior diversos elementos personales.

Tras cometer el robo, los sospechosos escaparon por calle Azul hacia el sur y luego tomaron Rawson hacia el este. Alertados por la situación, efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo iniciaron un operativo para dar con los autores.

Minutos después, el vehículo sustraído fue detectado en la intersección de Ernesto Guevara y Los Mandarinos, en Maipú. Allí los efectivos lograron detener la marcha del rodado, aunque los ocupantes intentaron huir a pie.

Finalmente, ambos hombres fueron aprehendidos en las inmediaciones de calle Los Mandarinos y Calle 2. Uno de ellos, de 25 años, posee antecedentes por delitos como estafa, hurto agravado de vehículo, encubrimiento simple y robo agravado. Durante el procedimiento también se secuestró una réplica de arma de fuego que llevaba el segundo sospechoso.