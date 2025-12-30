¡Vuelve el fútbol! Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen fecha de estreno en la Primera Nacional 2026

El Tomba arranca la "operación retorno" en el Gambarte y el Cruzado viaja a Buenos Aires con un plantel renovado. Conocé los días, horarios y rivales confirmados.

Mendoza vuelve a ser protagonista en el fútbol nacional con dos representantes que ya tienen su hoja de ruta confirmada para la temporada 2026. Godoy Cruz y Deportivo Maipú serán las grandes esperanzas de la provincia en la Primera Nacional, un torneo que promete ser una verdadera batalla por el ascenso.

Godoy Cruz y el regreso al Feliciano Gambarte El "Tomba" será el encargado de abrir el telón para los equipos mendocinos el domingo 8 de febrero a las 20:00. Para el hincha bodeguero, este debut tiene un sabor especial: marca el inicio de la "operación retorno" para volver a la élite del fútbol argentino.

Lo más esperado es que el equipo jugará en su casa, el Feliciano Gambarte, contra el recién ascendido Ciudad Bolívar. El gran desafío de Godoy Cruz será romper el maleficio y lograr, por fin, su primera victoria oficial en ese estadio tras su regreso. Para lograrlo, ya sumó refuerzos como el arquero Roberto Ramírez y el defensor Camilo Alessandria.

image Deportivo Maipú y un debut de riesgo Por su parte, el "Cruzado" tendrá un estreno más complejo, ya que deberá viajar a Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario. El encuentro está programado para el martes 10 de febrero a las 18:00, cerrando la primera jornada del certamen.

Hasta el momento, el equipo de calle Vergara es el que más se ha movido en el mercado de pases. El técnico Alexis Matteo ya cuenta con cuatro caras nuevas: Juan Pablo Gobetto, Agustín Pavón, Fausto Montero y Felipe Rivarola.