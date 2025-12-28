Godoy Cruz suma una nueva cara: lo quiso Oldrá, rechazó Primera División y será refuerzo del Tomba

Se trata de un defensor cuya llegada a Instituto no avanzó y eligió el proyecto deportivo del club mendocino para la próxima temporada.

Godoy Cruz Antonio Tomba avanza con determinación en el mercado de pases y está muy cerca de cerrar la incorporación de un defensor que se mudará a Mendoza para sumarse al plantel bodeguero. La operación se destrabó en las últimas horas luego de que el futbolista rechazó propuestas de clubes de Primera División y quedara descartada su llegada a Instituto.

Se trata de Camilo Alessandria, quien había ganado fuerza en distintos frentes del mercado. Daniel Oldrá lo quiso para Instituto, pero el propio jugador optó por no aceptar esa posibilidad, una decisión que terminó inclinando la balanza a favor del Tomba. La negociación con el club cordobés no prosperó y Godoy Cruz quedó bien posicionado para avanzar sin competencia directa en la recta final del pase.

Desde el entorno del futbolista de Sportivo Belgrano dejaron trascender que la elección estuvo vinculada al proyecto deportivo, al rol que se le ofreció dentro del equipo y a la posibilidad de tener continuidad. En ese sentido, el club mendocino logró convencerlo con una propuesta concreta, clara y alineada con su presente futbolístico, en un mercado donde no siempre priman ese tipo de factores.

image Nueva cara en Godoy Cruz En el mundo bodeguero ya dan por hecho el arribo del defensor, que se transformará en una de las primeras incorporaciones del club en este mercado de pases. La expectativa está puesta en que pueda sumarse cuanto antes a los trabajos de pretemporada y adaptarse rápidamente al esquema del entrenador.

Desde la dirigencia entienden que la llegada de Alessandria aporta solidez, competencia interna y alternativas defensivas, aspectos considerados prioritarios para el armado del equipo que afrontará la próxima temporada. Si no surgen imprevistos, el futbolista viajará a Mendoza en las próximas horas para completar los pasos formales y convertirse oficialmente en refuerzo de Godoy Cruz, en una negociación que terminó resolviéndose por convicción deportiva más que por urgencia.