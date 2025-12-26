Un camión desbarrancó mientras intentaban apagar un incendio en un basural en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió este viernes mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas y un camión de residuos cayó por un barranco de 30 metros.

Incendio en un basural terminó con un accidente de un camión

Un mediodía de extrema tensión se vivió este viernes 26 de diciembre en el departamento de Godoy Cruz, donde un camión volcó y cayó por un barranco mientras intentaban apagar un incendio en un basural.

Alrededor de las 12, se reportó un incendio en el basural del barrio La Isla, situado en la intersección de las calles La Virgen y Perón.

El fuego, que fue advertido inicialmente por los vecinos de la zona, obligó el despliegue de varias dotaciones de bomberos, quienes lograron reducir las llamas y evitar el riesgo de propagación hacia las viviendas cercanas.

Sin embargo, la situación se complicó cuando, en medio de las tareas de extinción, un camión que ingresaba al predio para descargar residuos protagonizó un grave accidente.

Por razones que se investigan, el vehículo perdió el control y cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros de altura. En el transporte viajaban dos hombres: el chofer, identificado como J. G. V. (37 años), y su acompañante, M. A. A. (29 años).