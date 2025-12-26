26 de diciembre de 2025 - 20:06

Un camión desbarrancó mientras intentaban apagar un incendio en un basural en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió este viernes mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas y un camión de residuos cayó por un barranco de 30 metros.

Incendio en un basural terminó con un accidente de un camión&nbsp;

Incendio en un basural terminó con un accidente de un camión 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un mediodía de extrema tensión se vivió este viernes 26 de diciembre en el departamento de Godoy Cruz, donde un camión volcó y cayó por un barranco mientras intentaban apagar un incendio en un basural.

Leé además

Incendio en Luján de Cuyo: el hombre logró salir ileso. 

Un incendio en Luján de Cuyo dejó casa de adobe totalmente destruida: un bombero se descompensó por el calor

Por Redacción Policiales
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

Imputaron al responsable del depósito de pirotecnia ilegal tras el incendio fatal en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

Alrededor de las 12, se reportó un incendio en el basural del barrio La Isla, situado en la intersección de las calles La Virgen y Perón.

El fuego, que fue advertido inicialmente por los vecinos de la zona, obligó el despliegue de varias dotaciones de bomberos, quienes lograron reducir las llamas y evitar el riesgo de propagación hacia las viviendas cercanas.

Sin embargo, la situación se complicó cuando, en medio de las tareas de extinción, un camión que ingresaba al predio para descargar residuos protagonizó un grave accidente.

Por razones que se investigan, el vehículo perdió el control y cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros de altura. En el transporte viajaban dos hombres: el chofer, identificado como J. G. V. (37 años), y su acompañante, M. A. A. (29 años).

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos resultaron lesionados; mientras uno de ellos sufrió heridas leves, el otro presentó politraumatismos de mayor gravedad.

Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente trasladadas a centros de salud para su atención. Tras el rescate, las actuaciones legales quedaron a cargo de la fiscalía de jurisdicción, que buscará determinar las causas exactas del siniestro vial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Grave incendio en Luján

Grave incendio en Luján: tres viviendas afectadas y una mujer herida de gravedad

Por Redacción Policiales
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.  

Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Tragedia en Las Heras: murió una persona tras un feroz incendio

Por Redacción Policiales
Incendio destruyó una vivienda en Tunuyán: vecinos indicaron que el dueño había amenazado con incendiarla

Incendio destruyó una vivienda en Tunuyán: vecinos indicaron que el dueño había amenazado con quemarla

Por Gisel Guajardo