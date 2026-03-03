3 de marzo de 2026 - 22:10

Bomberos rescataron a tres personas en El Carrizal y extinguieron un incendio en San Martín

El lunes se llevó a cabo un rescate náutico en el dique El Carrizal y la extinción de un incendio en un aserradero de San Martín. No hubo heridos.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Redacción Policiales

Efectivos de Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza protagonizaron este lunes dos intervenciones de relevancia en el Este provincial. El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas de prevención y respuesta ante emergencias.

Las actuaciones incluyeron un rescate náutico en el dique El Carrizal y la extinción de un incendio en un aserradero de San Martín.

Rescate en el paredón del dique

Durante la tarde del lunes, personal de la Subdelegación Bomberos El Carrizal realizaba patrullaje preventivo sobre el espejo de agua cuando un ciudadano alertó sobre una situación de riesgo desde la ruta. Según la información oficial, una lancha con capacidad para cuatro personas quedó encallada sobre las rocas del paredón debido al oleaje, con tres ocupantes a bordo.

Ante la complejidad del terreno, los efectivos implementaron un sistema de anclaje con cuerdas y descendieron aproximadamente 20 metros para alcanzar la embarcación. Tras asegurar el sector, lograron liberar la lancha y evacuar a los tres ocupantes, quienes fueron trasladados a un lugar seguro y se encontraban en buen estado de salud.

Incendio en un aserradero de San Martín

En paralelo, la Subdelegación Bomberos La Colonia intervino en un incendio declarado en un aserradero ubicado sobre calle Apolinario Sarandón, en San Martín. Al arribar al lugar, la dotación constató un proceso ígneo activo y desplegó tareas de ataque y control hasta lograr la extinción total del fuego.

En el operativo colaboró un camión hidrante de la empresa Santa Elena. Según el reporte, el siniestro afectó una máquina circular y un montículo de aserrín. No se registraron personas lesionadas.

