Brutal ataque en Buenos Aires: golpeó al novio de su ex y lo dejó inconsciente

Un violento episodio conmocionó a la localidad bonaerense de Pigüé durante la madrugada del sábado, cuando un joven de 21 años agredió al actual novio de su expareja y lo dejó inconsciente tras una brutal golpiza .

El hecho ocurrió pasadas las 5 de la mañana en la calle Urquiza al 800. Según la reconstrucción, el sospechoso —identificado como Mateo Martinoya — detuvo su camioneta a pocos metros de una pareja que caminaba por la zona y descendió del vehículo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, material que será clave para la investigación. En las imágenes se observa cómo el agresor empujó a su exnovia y atacó sin mediar palabra a Darío Gabriel Carrizo , también de 21 años.

A pesar de que la víctima intentó defenderse, el atacante logró derribarlo y, ya en el suelo, le propinó varias piñas en el rostro . La adolescente de 17 años que acompañaba a Carrizo intentó intervenir para frenar la agresión, pero no logró separarlos.

Los gritos alertaron a un vecino, que acudió al lugar y consiguió que el agresor se retirara . Según se observa en el registro fílmico, el atacante mantuvo luego una discusión con la joven y la empujó reiteradamente antes de subir a su camioneta y abandonar la escena.

Carrizo quedó tendido e inconsciente, por lo que fue arrastrado hasta la vereda por el vecino que intervino. Posteriormente, fue trasladado al hospital municipal, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo. Horas más tarde evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

Antecedentes y posible cambio de carátula

De acuerdo con medios locales, Martinoya integra la reserva del Club Unión Pigüé y tendría antecedentes penales por un episodio previo de violencia en la zona de la Laguna de las Encadenadas.

La causa fue caratulada en principio como lesiones leves, aunque por la mecánica del ataque podría recaratularse como homicidio en grado de tentativa. La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que además dispuso una restricción de acercamiento contra el imputado.