3 de marzo de 2026 - 23:39

Brutal ataque en Buenos Aires: golpeó al novio de su ex y lo dejó inconsciente

El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por una cámara de seguridad. La causa podría recaratularse como tentativa de homicidio.

Un joven quedó inconsciente tras ser atacado por la ex pareja de su novia en Pigüé.

Un joven quedó inconsciente tras ser atacado por la ex pareja de su novia en Pigüé.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio conmocionó a la localidad bonaerense de Pigüé durante la madrugada del sábado, cuando un joven de 21 años agredió al actual novio de su expareja y lo dejó inconsciente tras una brutal golpiza.

Leé además

Así quedó la escuela iraní bombardeada por los Estados Unidos e Israel.

Ataques en Irán dejan 201 fallecidos y cientos de heridos: al menos 40 niños entre las víctimas

Por Redacción
Líderes internacionales se manifestaron en sus redes sociales sobre el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán.

Cómo reaccionaron los líderes internacionales al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Por Redacción Mundo

El hecho ocurrió pasadas las 5 de la mañana en la calle Urquiza al 800. Según la reconstrucción, el sospechoso —identificado como Mateo Martinoya— detuvo su camioneta a pocos metros de una pareja que caminaba por la zona y descendió del vehículo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, material que será clave para la investigación. En las imágenes se observa cómo el agresor empujó a su exnovia y atacó sin mediar palabra a Darío Gabriel Carrizo, también de 21 años.

Embed

Golpes en el asfalto y traslado de urgencia

A pesar de que la víctima intentó defenderse, el atacante logró derribarlo y, ya en el suelo, le propinó varias piñas en el rostro. La adolescente de 17 años que acompañaba a Carrizo intentó intervenir para frenar la agresión, pero no logró separarlos.

Los gritos alertaron a un vecino, que acudió al lugar y consiguió que el agresor se retirara. Según se observa en el registro fílmico, el atacante mantuvo luego una discusión con la joven y la empujó reiteradamente antes de subir a su camioneta y abandonar la escena.

Carrizo quedó tendido e inconsciente, por lo que fue arrastrado hasta la vereda por el vecino que intervino. Posteriormente, fue trasladado al hospital municipal, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo. Horas más tarde evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

Antecedentes y posible cambio de carátula

De acuerdo con medios locales, Martinoya integra la reserva del Club Unión Pigüé y tendría antecedentes penales por un episodio previo de violencia en la zona de la Laguna de las Encadenadas.

La causa fue caratulada en principio como lesiones leves, aunque por la mecánica del ataque podría recaratularse como homicidio en grado de tentativa. La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que además dispuso una restricción de acercamiento contra el imputado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Intervención de Bomberos en el Este: rescate en El Carrizal.

Bomberos rescataron a tres personas en El Carrizal y extinguieron un incendio en San Martín

Por Redacción Policiales
Tres detenidas por trasladar cocaína dentro de sus cuerpos 

Detuvieron a tres mujeres que viajaban a Mendoza con más de dos kilos de cocaína en sus cuerpos

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un hombre que estafó a Aerolíneas Argentinas por casi 500 mil dólares mediante su programa de millas

Detuvieron a un hombre por estafar a Aerolíneas Argentinas por casi US$ 500 mil con el programa de millas

Por Redacción Policiales
Conmoción en una escuela de Misiones: un alumno de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros.

Conmoción en una escuela: un alumno de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros

Por Redacción Policiales