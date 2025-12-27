Racing Club tiene a su primer refuerzo para el 2026

El equipo dirigido por Gustavo Costas sumará a un volante a sus filas, de cara a las múltiples competencias que afrontará.

Después de quedarse en la puerta de varias consagraciones durante el 2025, Racing Club apuesta por sumar más jerarquía a su plantel para poder coronar en alguno de los frentes que tendrá (Liga Profesional, Copa Argentina, y Copa Sudamericana). Para eso, el DT Gustavo Costas ya tiene a un futbolista de peso.

Se trata de Baltasar Rodríguez, que será tenido en cuenta por el entrenador en el regreso a los entrenamientos. El volante central de 22 años tiene contrato vigente con la Academia y salió a préstamo en la pasada temporada con destino a Inter de Miami. Allí fue compañero de Lionel Messi, salió campeón de la Major League Soccer, y sumó mucha experiencia con 22 partidos y tres goles.

Al notar su rápida maduración, y el hecho de haber dado la talla en el conjunto del astro del fútbol mundial, Gustavo Costas decidió sumarlo al grupo para que sea una ficha más en el plantel 2026 en una zona clave para la idea del DT.

Baltasar Rodríguez vuelve a Racing Club y avisa: "Me voy a hacer sentir" image Esto también responde a un deseo del propio Rodríguez, que recientemente le contó a Olé: "Quiero una revancha en Racing y me pone contento saber que me van a tener en cuenta. Quiero volver a ser importante y demostrar quién soy realmente".

Luego, el mediocampista aseguró que creció en todos los aspectos, y que mostrará una imagen renovada. "Estoy más maduro, voy con muchas ganas y actitud. Ahora me voy a hacer sentir. Sé que quedé en deuda en 2024, pero confíen en que voy a hacer las cosas mucho mejor", lanzó.