El mendocino Taty Castellanos es pretendido por un gigante del fútbol Brasileño

Según lo revelado porUOL Esporte, el equipo italiano ya habría rechazado una primera oferta por Valentín Taty Castellanos, que habría rondado los 25 millones de euros, y el equipo brasileño que busca al mendocino que juega en Europa es el último campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo.
El mendocino, nacido y criado en Guaymallén, hizo inferiores en Independiente Rivadavia y debutó en la Liga Mendocina con el club Leonardo Murialdo. Llegó a probarse en River, pero no quedó.Por ello se movió al país trasandino, Chile, con la intención de mejorar en su carrera, y así fue en la Universidad de Chile, pasando luego por equipos del City Group como Girona, Montevideo City y New York City, hasta terminar en la Lazio, donde es una pieza fundamental.
En Italia, donde llegó en 2023 por 15 millones de euros procedente del Girona, lleva jugados 86 partidos, en los que convirtió 20 goles y asistió en 16 ocasiones. Si bien el delantero mendocino no es uno de los goleadores, sí es el principal generador de juego en la ofensiva del equipo celeste, que pide alrededor de 40 millones de euroso una cifra cercana para desprenderse del jugador de la selección argentina.
El mendocino más caro de la historia del fútbol
Luego de la transferencia de Franco Di Santo al Chelsea, donde los Blues desembolsaron más de7 millones de dólares por él, y del Everton inglés, que pagó alrededor de 13 millones de dólares porRamiro Funes Mori, Taty Castellanos sería la cifra más alta en la historia realizada por un jugador de nuestra provincia, ya que si el Flamengo alcanza los 40 millones de dólares se haría con los servicios del futbolista.
Lo que sorprende es que un equipo brasileño alcance tales cifras, pero parece que nos tendremos que acostumbrar a este tipo de traspasos en el país sudamericano, debido a que ya se han concretado ventas y compras de jugadores en cifras inconmensurables, mientras la estructura futbolística del fútbol carioca está en subida y los brasileños dominan el panorama completo de la Copa Libertadores.