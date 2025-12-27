Los referentes de la Selección Argentina pierden terreno en la medición de la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su habitual ranking de fin de año, con malas noticias para la Albiceleste.

En las últimas horas, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) compartió el listado de lo mejor del año, donde los grandes ídolos de la Selección Argentina tuvieron movimiento en sus puestos. Mientras Lionel Messi subió un lugar, Lionel Scaloni y Dibu Martínez bajaron en la consideración.

Según el ranking, elaborado teniendo en cuenta la cantidad de partidos disputados, la influencia respecto al resultado (goles, asistencias, tapadas), y el rendimiento general de cada futbolista, llegó con novedades respecto a los tres pilares de la Albiceleste.

IFFHS publicó sus rankings, con tres de la Selección Argentina: Emiliano Martínez Dibu Martínez, entre los mejores arqueros del mundo Gentileza Después de quedar en la cima del ranking en 2024 tras consagrarse campeón de la Copa América con Argentina, Dibu Martínez descendió hasta el puesto 7, por delante de Robert Sánchez (Chelsea), Jordan Pickford (Everton) y Yassine Bounou (Al Hilal). Mientras tanto, por encima del portero del Aston Villa se ubicaron Gianluigi Donnarumma (por ser campeón con PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Yann Sommer (Inter), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), y Alisson Becker (Liverpool).

El que tampoco pudo repetir su lugar en la cima fue Lionel Scaloni (donde quedó en 2022 y 2023), que aparece tercero entre los mejores técnicos de selecciones del mundo. En ese apartado, el elegido fue Luis De La Fuente (España), seguido por Roberto Martínez (Portugal). Además, detrás de Scaloni quedaron: Stale Solbakken (Noruega), Thomas Tuchel (Inglaterra), Didier Deschamps (Francia), Walid Regragui (Marruecos), Timur Kapadze (Uzbekistán), Néstor Lorenzo (Colombia), y Javier Aguirre (México).