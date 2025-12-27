Los referentes de la Selección Argentina pierden terreno en la medición de la IFFHS

IFFHS publicó sus rankings, con tres de la Selección Argentina:
Después de quedar en la cima del ranking en 2024 tras consagrarse campeón de la Copa América con Argentina, Dibu Martínez descendió hasta el puesto 7, por delante de Robert Sánchez (Chelsea), Jordan Pickford (Everton) y Yassine Bounou (Al Hilal). Mientras tanto, por encima del portero del Aston Villa se ubicaron Gianluigi Donnarumma (por ser campeón con PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Yann Sommer (Inter), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), y Alisson Becker (Liverpool).
El que tampoco pudo repetir su lugar en la cima fue Lionel Scaloni (donde quedó en 2022 y 2023), que aparece tercero entre los mejores técnicos de selecciones del mundo. En ese apartado, el elegido fue Luis De La Fuente (España), seguido por Roberto Martínez (Portugal). Además, detrás de Scaloni quedaron: Stale Solbakken (Noruega), Thomas Tuchel (Inglaterra), Didier Deschamps (Francia), Walid Regragui (Marruecos), Timur Kapadze (Uzbekistán), Néstor Lorenzo (Colombia), y Javier Aguirre (México).
Por último, respecto a los mejores jugadores creativos según la IFFHS, Lionel Messi subió una posición. Así este año cerró en la cuarta colocación tras finalizar quinto en 2024, por detrás del portugués Vitinha, Pedri, y Lamine Yamal, y delante de Cole Palmer, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Martin Ødegaard, Bruno Fernandes, y Florian Wirtz.