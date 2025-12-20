20 de diciembre de 2025 - 20:32

Atlético Argentino y FADEP definen el Torneo Clausura en San José

Este domingo, en calle Mitre, la Academia y la Fundación juegan la final del Clausura de la Liga Mendocina. Si hay triunfo Albiceleste habrá final anual de lo contrario el que festejará será el equipo de Russell.

En San José se jugará la final del Clausura entre la Academia y la Fundación. 

Por Sergio Faria

Este domingo, desde las 17.30, se jugará la final del Clausura de la Liga Mendocina entre Atlético Argentino y FADEP. El encuentro también marcará un duelo entre dos equipos que disputan el Regional Amateur.

La final del Torneo Clausura se disputará en San José, ya que Atlético Argentino terminó mejor posicionado que FADEP en la fase regular. Ambos equipos llegan en un gran momento futbolístico y con aspiraciones de coronar un año destacado.

El entrenador de Atlético Argentino destacó el valor histórico de esta definición: “Es algo especial jugar esta final con FADEP en nuestra cancha. Hace 29 años que el Boli no juega una final en su estadio, desde 1996”, afirmó, subrayando la relevancia de la ocasión para el club y la hinchada local.

image
El camino a la definición

Atlético Argentino llega tras una contundente victoria por 3 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima, con goles de Alexis Viscarra, Emiliano Cuvertino e Isaías Guzmán. El equipo de Calle Mitre está bajo la dirección técnica de Matías Ligutti.

FADEP, por su parte, accedió a la final tras eliminar a Deportivo Guaymallén en penales (5-3) luego de un empate 0-0 en los 90 minutos, y buscará cerrar el 2025 con un nuevo título bajo la conducción de Leonardo D’Urso. El equipo de Pozo ya se había consagrado campeón del Torneo Apertura, lo que le da una ventaja especial en la definición anual.

image
Qué está en juego

Si Atlético Argentino se impone en la final, habrá un partido extra entre ambos equipos para definir el campeón anual. En cambio, si FADEP gana, automáticamente se consagrará como el campeón del 2025, sumando su segundo título del año.

image
Cobertura y expectativa

El partido se podrá escuchar en vivo a través de www.fenixmza.com.ar. Se espera una gran convocatoria en el estadio Mauricio Serra, en un duelo que promete intensidad y emociones para los hinchas de ambos clubes.

En caso de empate

Si el partido finaliza igualado en los 90 minutos reglamentarios, la definición del Clausura se decidirá mediante penales, tal como lo establece el reglamento de la Liga Mendocina.

