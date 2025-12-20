20 de diciembre de 2025 - 12:54

Nacho Fernandez encontró nuevo club y es un viejo conocido que enfrentará a River

El exjugador de River, Nacho Fernández, tiene todo acordado con un nuevo equipo del fútbol argentino en un vibrante mercado de pases de cara al 2026.

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia de La Plata.

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia de La Plata.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mercado de pases del fútbol argentino en este 2026 trae mucho para decir y uno de los grandes movimientos es el de Nacho Fernández, que luego de salir de River, volverá al club que lo vio nacer: Gimnasia de La Plata. El regreso se da tras más de una década de su salida.

Leé además

asi esta el historial de los ganadores del trofeo de campeones

Así está el historial de los ganadores del Trofeo de Campeones

Por Redacción Deportes
las curiosas finales que desbloqueara el ganador del trofeo de campeones: atencion independiente rivadavia

Las curiosas finales que desbloqueará el ganador del Trofeo de Campeones: atención Independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes

El mediocampista, que también fue buscado por Argentinos Juniors, firmó por un año y sin dudas es un refuerzo de jerarquía para el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto, el DT que recientemente renovó su contrato gracias a sus buenos desempeños en los últimos partidos. El volante pasó por Temperley, River en dos ocasiones y por un grande de Brasil, Atlético Mineiro antes de volver a su cuna futbolística.

image
El cerebro en su primer etapa en el

El cerebro en su primer etapa en el "Lobo" de La Plata

Nacho Fernández usará el dorsal número 8

Como lo hizo en su gran primer ciclo en el club, Ignacio Fernández usará la camiseta con el número 8, y lo que hizo que deslumbrara en aquel entonces a más de un equipo, entre ellos, River, donde en la posteridad fue multicampeón y entre sus títulos, la recordada final de Libertadores 2018.

Además de la contratación del ex-Temperley, el conjunto de La Plata buscaría repatriar a otro ex-River, Milton Casco, que también nació futbolísticamente en Gimnasia y en el próximo torneo enfrentarían al "millonario" ya que comparten la Zona B y que fue fundamental para las copas conseguidas por Marcelo Gallardo. Tanto Casco como Nacho Fernández disputaron la Primera B Nacional en el club.

image
Además de Fernández, Gimnasia buscaría la vuelta de Milton Casco.

Además de Fernández, Gimnasia buscaría la vuelta de Milton Casco.

Los números del mediocampista en este 2025

Si bien el mediocampista cuenta con 35 años, en este año tuvo bastante rodaje bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y el director deportivo de Gimnasia adelantó que este no fue el factor principal por el que lo contactaron, "Nacho, más allá de lo futbolístico, nos va a aportar un montón de cosas, jerarquía en el entrenamiento y con los chicos".

Durante este año, el jugador disputó 32 partidos entre formatos locales, Mundial de Clubes y Copa Libertadores, donde River llegó a cuartos de final. Entre estos encuentros, "el Cerebro" convirtió 3 goles y brindó 4 asistencias, con un total de 1.594 minutos, por lo que llega en muy buena forma al conjunto del Bosque.

image
El jugador se despidió de River siendo de los principales titulares.

El jugador se despidió de River siendo de los principales titulares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vicky Sancer y Luz Morales se consagraron campeonas en Sub 18 en Mar del Plata.

Voleibol: Tunuyán marca el ritmo del beach vóley nacional

Por Redacción Deportes
El Azul pierde a Centurión, una pieza fundamental del equipo de Berti

Independiente Rivadavia y una durísima baja: Ezequiel Centurión vuelve a River Plate

Por Emanuel Cenci
este fin de semana hay beach voley en tunuyan

Este fin de semana hay Beach Vóley en Tunuyán

El bahiense realizó un ping pong de preguntas y respuestas con Coker (streamer e influencer) en una tienda de la NBA en la Argentina.  

Manu Ginóbili recuerda su icónico doble dorado en Atenas y su carrera como leyenda

Por Redacción Deportes