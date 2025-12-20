Nacho Fernandez encontró nuevo club y es un viejo conocido que enfrentará a River

El exjugador de River, Nacho Fernández, tiene todo acordado con un nuevo equipo del fútbol argentino en un vibrante mercado de pases de cara al 2026.

El mercado de pases del fútbol argentino en este 2026 trae mucho para decir y uno de los grandes movimientos es el de Nacho Fernández, que luego de salir de River, volverá al club que lo vio nacer: Gimnasia de La Plata. El regreso se da tras más de una década de su salida.

El mediocampista, que también fue buscado por Argentinos Juniors, firmó por un año y sin dudas es un refuerzo de jerarquía para el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto, el DT que recientemente renovó su contrato gracias a sus buenos desempeños en los últimos partidos. El volante pasó por Temperley, River en dos ocasiones y por un grande de Brasil, Atlético Mineiro antes de volver a su cuna futbolística.

image El cerebro en su primer etapa en el "Lobo" de La Plata Gentileza Nacho Fernández usará el dorsal número 8 Como lo hizo en su gran primer ciclo en el club, Ignacio Fernández usará la camiseta con el número 8, y lo que hizo que deslumbrara en aquel entonces a más de un equipo, entre ellos, River, donde en la posteridad fue multicampeón y entre sus títulos, la recordada final de Libertadores 2018.

Además de la contratación del ex-Temperley, el conjunto de La Plata buscaría repatriar a otro ex-River, Milton Casco, que también nació futbolísticamente en Gimnasia y en el próximo torneo enfrentarían al "millonario" ya que comparten la Zona B y que fue fundamental para las copas conseguidas por Marcelo Gallardo. Tanto Casco como Nacho Fernández disputaron la Primera B Nacional en el club.

image Además de Fernández, Gimnasia buscaría la vuelta de Milton Casco. Gentileza Los números del mediocampista en este 2025 Si bien el mediocampista cuenta con 35 años, en este año tuvo bastante rodaje bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y el director deportivo de Gimnasia adelantó que este no fue el factor principal por el que lo contactaron, "Nacho, más allá de lo futbolístico, nos va a aportar un montón de cosas, jerarquía en el entrenamiento y con los chicos".