Así está el historial de los ganadores del Trofeo de Campeones

Desde su arribo al calendario del fútbol argentino, el Trofeo de Campeones otorgó finales para el recuerdo.

Esta competición se disputó por primera vez en el 2019 y, hasta este año, enfrentaba al campeón de la Superliga/Liga Profesional con el de la Copa de la Liga. En aquella ocasión, Racing superó 2-0 a Tigre, para alzarse por primera vez con este trofeo. La segunda edición de este torneo fue a finales del 2021 y enfrentó a River y Colón de Santa Fe, en un encuentro que terminó en goleada 4-0 a favor del equipo de Núñez.

image En el 2022 se disputó el encuentro más tenso en la historia de esta competición y de los últimos años en el fútbol argentino, ya que Racing se impuso por 2-1 sobre Boca en un partido que terminó en triunfo para la Academia antes de que finalizara el tiempo reglamentario, debido a que el Xeneize sufrió la expulsión de cinco de sus jugadores.

La cuarta edición del Trofeo de Campeones volvió a quedar en manos de River, que tras ganar la Liga Profesional 2023 se impuso por 2-0 sobre Rosario Central.

image Finalmente, el encargado de cortar con la hegemonía de Racing y River en el Trofeo de Campeones fue Estudiantes, que en el 2024 goleó 3-0 a Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este sábado, el Pincha intentará repetir la consagración, para quedar en la cima del historial.