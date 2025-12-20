20 de diciembre de 2025 - 08:03

Las curiosas finales que desbloqueará el ganador del Trofeo de Campeones: atención Independiente Rivadavia

El vencedor del duelo entre Platense y Estudiantes de La Plata disputará varias copas más. Algunas de ellas, contra Independiente Rivadavia.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Platense y Estudiantes de La Plata, los ganadores que tuvo la Liga Profesional del fútbol argentino del Torneo Apertura y el Clausura, se enfrentarán este sábado por la tarde en el Trofeo de Campeones, donde el ganador conseguirá la clasificación a varias finales.

Leé además

se cierra el ano con el trofeo de campeones entre el calamar y el pincha: hora, tv, formaciones

Se cierra el año con el Trofeo de Campeones entre el Calamar y el Pincha: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Rey Hilfer será el árbitro del Trofeo de Campeones

Se confirmó el equipo arbitral para el Trofeo de Campeones, con un mendocino incluido

Por Redacción Deportes

Es que, debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho y el privilegio de disputar otras copas, quedando a un pasito de sumar varias estrellas más en su palmarés.

Las finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones:

TROFEO DE CAMPEONES
El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura).

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura).

El club que se consagre ese sábado tendrá la chance de jugar la Supercopa Internacional, donde se enfrentará con Rosario Central, equipo que finalizó en el primer lugar de la Tabla Anual del año, obteniendo el polémico trofeo otorgado por la AFA.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.

Por otro lado, el 2026 verá nacer otro certamen: se trata de la Recopa de Campeones, donde el ganador de la Supercopa Internacional enfrentará a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y al de la Supercopa Argentina. Cabe destacar que, en caso de que el campeón se encuentre clasificado mediante la obtención de alguno de los torneos antes mencionados, clasificará el subcampeón.

De esta forma, el que de la vuelta olímpica en San Nicolás podría disputar nada menos que tres definiciones extra. Un premio más que interesante para cualquiera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura). 

Trofeo de Campeones: se confirmó sede, día y hora de la gran final entre Platense y Estudiantes de La Plata

Por Redacción Deportes
Vicky Sancer y Luz Morales se consagraron campeonas en Sub 18 en Mar del Plata.

Voleibol: Tunuyán marca el ritmo del beach vóley nacional

Por Redacción Deportes
El Azul pierde a Centurión, una pieza fundamental del equipo de Berti

Independiente Rivadavia y una durísima baja: Ezequiel Centurión vuelve a River Plate

Por Emanuel Cenci
este fin de semana hay beach voley en tunuyan

Este fin de semana hay Beach Vóley en Tunuyán