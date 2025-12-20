Las curiosas finales que desbloqueará el ganador del Trofeo de Campeones: atención Independiente Rivadavia

El vencedor del duelo entre Platense y Estudiantes de La Plata disputará varias copas más. Algunas de ellas, contra Independiente Rivadavia.

Platense y Estudiantes de La Plata, los ganadores que tuvo la Liga Profesional del fútbol argentino del Torneo Apertura y el Clausura, se enfrentarán este sábado por la tarde en el Trofeo de Campeones, donde el ganador conseguirá la clasificación a varias finales.

El Marrón consiguió la clasificación a esta final gracias a su título en el Torneo Apertura, mientras que Estudiantes viene de ganarle la definición del Clausura a Racing en penales, en un duelo apasionante. Ambos quieren cerrar el año levantando otra copa, pero tendrán otra motivación.

Es que, debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho y el privilegio de disputar otras copas, quedando a un pasito de sumar varias estrellas más en su palmarés.

Las finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones: TROFEO DE CAMPEONES El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura). Gentileza. El club que se consagre ese sábado tendrá la chance de jugar la Supercopa Internacional, donde se enfrentará con Rosario Central, equipo que finalizó en el primer lugar de la Tabla Anual del año, obteniendo el polémico trofeo otorgado por la AFA.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.