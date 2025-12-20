Las curiosas finales que desbloqueará el ganador del Trofeo de Campeones: atención Independiente Rivadavia

Platense y Estudiantes de La Plata, los ganadores que tuvo la Liga Profesional del fútbol argentino del Torneo Apertura y el Clausura, se enfrentarán este sábado por la tarde en elTrofeo de Campeones, donde el ganador conseguirá la clasificación a varias finales.
Es que, debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho y el privilegio de disputar otras copas, quedando a un pasito de sumar varias estrellas más en su palmarés.
Las finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones:
El club que se consagre ese sábado tendrá la chance de jugar la Supercopa Internacional, donde se enfrentará con Rosario Central, equipo que finalizó en el primer lugar de la Tabla Anual del año, obteniendo el polémico trofeo otorgado por la AFA.
Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.
Por otro lado, el 2026 verá nacer otro certamen: se trata de la Recopa de Campeones, donde el ganador de la Supercopa Internacional enfrentará a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y al de la Supercopa Argentina. Cabe destacar que, en caso de que el campeón se encuentre clasificado mediante la obtención de alguno de los torneos antes mencionados, clasificará el subcampeón.