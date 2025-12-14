El campeón Estudiantes de La Plata gana menos que el de la Serie B de Brasil: el dato que expone a la AFA

El fútbol argentino enfrenta una realidad financiera insostenible , que amenaza seriamente la competitividad de sus clubes. Aunque los equipos argentinos siguen demostrando ingenio y garra en torneos continentales, la tendencia apunta a un deterioro progresivo, con salarios incapaces de competir con sus vecinos, una fuga constante de jóvenes talentos y un pobre premio al campeón, Estudiantes de La Plata .

La principal causa de esta crisis es la enorme brecha económica y estructural que existe con Brasil , que consolidó un modelo moderno y atractivo para la inversión privada.

El reciente campeonato de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 puso los números en blanco sobre negro: el premio que recibió el Pincha es ínfimo y expone la debilidad de la Liga Profesional.

Estudiantes se quedó con el título del Clausura y se llevó un monto fijo de US$ 500.000 (otorgado por Conmebol), más el 70% de la recaudación de la final, sumando un total estimado de US$ 1.6 a US$ 2.1 millones.

Este monto no resiste la comparación regional. Flamengo , campeón del Brasileirao , embolsó 10 millones de dólares solo por ganar la liga. Es decir, el campeón brasileño ganó casi cinco veces más que el argentino.

Pero el dato más duro es que el premio para el campeón de la Primera División argentina resulta inferior al que recibió Coritiba por coronarse en la Serie B de Brasil, que fue de US$ 648.000. Incluso ligas menores como la boliviana y la uruguaya otorgan US$ 1 millón a sus campeones, superando a la AFA en la distribución de premios.

El drama de la Copa Argentina y el poder de la TV

La diferencia no solo se ve en la liga. La Copa do Brasil es el producto premium de la CBF y entregó más de US$ 16.6 millones al campeón en 2024, mientras que la Copa Argentina repartió apenas US$ 58.000. Esta fractura estructural supera el 27.000% de diferencia.

La clave es el dinero de la televisión: Brasil recauda alrededor de US$ 600 millones anuales por derechos domésticos, cinco veces más que los US$ 120 millones que recibe la Liga Profesional argentina,. Esto se suma al modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) adoptado por más de 100 clubes en Brasil, que permite atraer capital privado, algo que Argentina, anclada en el formato de asociaciones civiles sin fines de lucro, restringe. Los clubes argentinos terminan dependiendo de la venta de juveniles para cerrar sus balances financieros.