14 de diciembre de 2025 - 16:50

El campeón Estudiantes de La Plata gana menos que el de la Serie B de Brasil: el dato que expone a la AFA

Estudiantes de La Plata embolsó un premio insignificante comparado con la región. El fútbol argentino mantiene una inferioridad absoluta frente al Brasileirao.

El monto que se llevó Estudiantes de la Plata por ganar el Torneo clausura 2025.

El monto que se llevó Estudiantes de la Plata por ganar el Torneo clausura 2025.

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

Un local de moda femenina cerrará sus puertas en diciembre.

Una cadena de moda femenina cerrará todas sus tiendas y comenzarán las rebajas de despedida

Por Cristian Reta
Boca y River son los equipos más ganadores del fútbol argentino.

¿Boca o River? El equipo que tiene más campeonatos tras el triunfo de Estudiantes

Por Cristian Reta

La principal causa de esta crisis es la enorme brecha económica y estructural que existe con Brasil, que consolidó un modelo moderno y atractivo para la inversión privada.

El reciente campeonato de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 puso los números en blanco sobre negro: el premio que recibió el Pincha es ínfimo y expone la debilidad de la Liga Profesional.

f8d16e1eca9e23c02197f7af4f15c107d4f35b96
Estudiantes de la Plata campeón del Torneo Clausura 2025

Estudiantes de la Plata campeón del Torneo Clausura 2025

Cuánto cobró Estudiantes de la Plata por ser campeón y por qué es menos que el campeón de la Serie B de Brasil

Estudiantes se quedó con el título del Clausura y se llevó un monto fijo de US$ 500.000 (otorgado por Conmebol), más el 70% de la recaudación de la final, sumando un total estimado de US$ 1.6 a US$ 2.1 millones.

Este monto no resiste la comparación regional. Flamengo, campeón del Brasileirao, embolsó 10 millones de dólares solo por ganar la liga. Es decir, el campeón brasileño ganó casi cinco veces más que el argentino.

Pero el dato más duro es que el premio para el campeón de la Primera División argentina resulta inferior al que recibió Coritiba por coronarse en la Serie B de Brasil, que fue de US$ 648.000. Incluso ligas menores como la boliviana y la uruguaya otorgan US$ 1 millón a sus campeones, superando a la AFA en la distribución de premios.

El drama de la Copa Argentina y el poder de la TV

La diferencia no solo se ve en la liga. La Copa do Brasil es el producto premium de la CBF y entregó más de US$ 16.6 millones al campeón en 2024, mientras que la Copa Argentina repartió apenas US$ 58.000. Esta fractura estructural supera el 27.000% de diferencia.

La clave es el dinero de la televisión: Brasil recauda alrededor de US$ 600 millones anuales por derechos domésticos, cinco veces más que los US$ 120 millones que recibe la Liga Profesional argentina,. Esto se suma al modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) adoptado por más de 100 clubes en Brasil, que permite atraer capital privado, algo que Argentina, anclada en el formato de asociaciones civiles sin fines de lucro, restringe. Los clubes argentinos terminan dependiendo de la venta de juveniles para cerrar sus balances financieros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El calvario de Franco Colapinto en F1: El ranking donde quedó segundo y ningún piloto quiere estar

Por Cristian Reta
La AFA recibió una denuncia millonaria que podría traerle consecuencias a la Selección Argentina

¿FIFA exige sanción a la AFA? El rival de Argentina en el Mundial 2026 que se ilusiona con un escándalo

Por Cristian Reta
fernando muslera, el heroe de estudiantes de la plata: es un club con mentalidad europea

Fernando Muslera, el héroe de Estudiantes de La Plata: "Es un club con mentalidad europea"

Por Redacción Deportes
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Las mejores fotos de Estudiantes de La Plata campeón del fútbol argentino

Por Redacción Deportes