Fernando Muslera, el héroe de Estudiantes de La Plata: "Es un club con mentalidad europea"

El arquero se erigió como la figura en la tanda de penales, y le dio el título de la Liga Profesional a Estudiantes de La Plata.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional al superar a Racing Club en la tanda de penales, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos. Allí, la gran figura fue el arquero Fernando Muslera que le tapó los disparos a Gastón Martirena y Franco Pardo.

Con la emoción a flor de piel, el arquero uruguayo dialogó con TNT Sports, y aseguró: "Agradecer a toda esta gente que vino hasta acá, a toda la gente que quedó en La Plata, a las familias que también vinieron, a la mía que está en Uruguay, a mis hijos. La verdad que estoy muy feliz de haber tomado esta decisión de venir a Estudiantes".

NOS DABAN POR MUERTOS Y ESTUDIANTES SI SABE DE POSIBLES. ESTE EQUIPO SE ESTÁ ACOSTUMBRANDO A LEVANTAR COPAS



Sobre la consagración con el Pincha, agregó: "Lo dije el primer día. Este equipo, la verdad que es una locura, no tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo ahora, por haber colaborado en lo que sea para poder llegar hasta acá. Cuando en un momento no lo estábamos nos daban por muertos, yo lo dije en el partido con Tigre: Estudiantes sí que sabe de imposibles".

Respecto a como atravesó los penales, el portero contó que estuvo tranquilo, y nunca se desesperó. "Los penales se viven con tranquilidad. Me retribuyo el segundo y el último también, porque pega en el palo y después en la mano. Sirvió para darle el campeonato a estos chicos que metieron un año con mucho sube y baja, y terminaron coronando".

"Es un club con valores, modelo" ec8dd738cbb84efc1c67aa23ccf7f71b388ddf93 Luego, le tiró flores al plantel y el cuerpo técnico de Estudiantes que se mostró unido siempre. "Lo que es este plantel... la unión, el presidente, todos los directivos, Eduardo, que hizo un trabajo fantástico día a día para que hoy podamos estar celebrando. Las cosas pasan por algo". Además, expresó: "Estudiantes, con los valores que tiene, es el club modelo, con mentalidad europea. Yo vengo de ahí hace muchísimos años, y estoy sorprendido y feliz.