Juan Sebastián Verón desafía a AFA desde la popular de Estudiantes de La Plata

La determinación de hacer el pasillo de campeón de espaldas, tomada por Juan Sebastián Verón, quebró definitivamente la relación entre el propio presidente de Estudiantes de La Plata y la conducción de AFA. Luego de recibir una sanción que le impide actuar como dirigente, la Bruja aceleró el conflicto.
Finalmente, lo que era un trascendido se terminó de confirmar. A través de las redes sociales, surgieron las primeras fotos de Juan Sebastián Verón viajando con un grupo de hinchas. Luego, a instantes del comienzo del partido, ya se lo pudo observar en plena tribuna popular junto a los simpatizantes.
Se trata de una decisión inteligente, y que se aprovecha de un vericueto legal, ya que el Tribunal de Disciplina no aclaró nada sobre asistir como una persona común y corriente. Así, la pelea suma un capítulo más.
Que prohíbe la sanción de AFA:
El Tribunal de Disciplina de AFA, luego del encuentro entre el Pincha y Rosario Central, había dictaminado que Juan Sebastián Verón no podía moverse como presidente, pero no le prohibió ir a la cancha como hincha.
Ejercer ninguna función oficial como presidente o dirigente de Estudiantes (ni cualquier rol institucional relacionado con el fútbol).
Acceder al palco protocolar, al sector de autoridades o a cualquier área reservada para dirigentes en el estadio.
Participar en el protocolo oficial del partido (por ejemplo, no podría recibir la medalla o el trofeo en caso de que Estudiantes sea campeón).
Realizar cualquier actividad oficial vinculada al fútbol argentino durante el período de sanción.