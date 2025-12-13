Juan Sebastián Verón desafía a AFA desde la popular de Estudiantes de La Plata

El presidente viajó a Santiago del Estero para ver desde la tribuna la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Racing Club.

Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

La determinación de hacer el pasillo de campeón de espaldas, tomada por Juan Sebastián Verón, quebró definitivamente la relación entre el propio presidente de Estudiantes de La Plata y la conducción de AFA. Luego de recibir una sanción que le impide actuar como dirigente, la Bruja aceleró el conflicto.

En los últimos días, los rumores acerca del viaje de Verón hacia Santiago del Estero comenzaron a crecer con fuerza. Además de desafiar y dejar en evidencia la sanción de la Asociación del Fútbol Argentino, sería una muestra de la fuerza y el apoyo interno que tiene para continuar la disputa.

Finalmente, lo que era un trascendido se terminó de confirmar. A través de las redes sociales, surgieron las primeras fotos de Juan Sebastián Verón viajando con un grupo de hinchas. Luego, a instantes del comienzo del partido, ya se lo pudo observar en plena tribuna popular junto a los simpatizantes.

Se trata de una decisión inteligente, y que se aprovecha de un vericueto legal, ya que el Tribunal de Disciplina no aclaró nada sobre asistir como una persona común y corriente. Así, la pelea suma un capítulo más.

El Tribunal de Disciplina de AFA, luego del encuentro entre el Pincha y Rosario Central, había dictaminado que Juan Sebastián Verón no podía moverse como presidente, pero no le prohibió ir a la cancha como hincha.