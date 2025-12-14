Estudiantes de La Plata es el campeón del Clausura de la Liga Profesional

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional al vencer a Racing Club en los disparos desde el punto del penal, luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos en un partido cambiante y parejo.

Fernando Muslera, el héroe de Estudiantes de La Plata: "Es un club con mentalidad europea"

La Academia empezó algo mejor, con el dominio del balón y la tranquilidad para esperar el momento adecuado para golpear. En esos primeros instantes, el que se destacó sobre el resto fue Duván Vergara.

En el lapso de cinco minutos, el colombiano habilitó a Nardoni que remató alto, y tuvo dos disparos consecutivos desde el vértice del área grande . Sin embargo, pareció que le faltó compañía para poder trasladar ese ímpetu al marcador.

Por el contrario, lo mejor del Pincha se produjo después de los 20 minutos. Tardó en acomodarse en el terreno, y halló la fórmula con pelotas largas y la disputa de la segunda acción. Así, Medina capturó y tocó para Palacios, que probó desviado. Luego fue Gómez el que le cedió el balón a Guido Carrillo, aunque el delantero no pudo vencer la resistencia de Cambeses. El arquero también le contuvo un remate a Edwuin Cetré.

La segunda mitad amagó con encenderse, debido a que sólo transcurrían 5 minutos cuando Cetré recuperó en el círculo central y abrió para Palacios, Tiago tiró centro y Carrillo se anticipó a Mura, pero sin puntería. Pero a partir de allí el trámite entró en una meseta, ninguno de los dos aceleró, y pasó un buen tiempo hasta contar con otra chance que rompa la modorra.

Embed ¡¡¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!!! ¡¡¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ EN LA FINAL!!! GANA RACING 1-0 ANTE ESTUDIANTES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f6FwXXW2se — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Sin embargo, la espera valió la pena. A los 35', González Pirez peinó hacia atrás un balón aéreo, Adrián Martínez y Santiago Núñez fueron a pelearla, y ganó el de Racing, que quedó con ventaja para acomodarse en el área, enganchar ante Muslera y picarla. Golazo de otro partido. Golazo de campeonato.

Luego del gol, Gustavo Costas metió cambios para cerrar el encuentro. Mandó al campo a Martirena y Pardo, y sacó a Mura y Vergara. Así, armó una línea de cinco para contener los ingresos de José Sosa, Meza, Benedetti y Lucas Alario en Estudiantes, que no se dio por vencido y lo fue a buscar perdido por perdido.

Esa ambición del conjunto platense rindió sus frutos en la agonía, cuando el Principito metió un gran centro en un tiro libre, y Guido Carrillo se elevó entre un mar de rivales para marcar el 1 a 1. Un tanto de fabricación Pincha, con dos leyendas surgidas del club apareciendo cuando se los necesitaba para mandar la final al alargue.

Embed ¡¡LLEGÓ EL EMPATE AGÓNICO DE ESTUDIANTES!! GUIDO CARRILLO DE CABEZA PUSO EL 1-1 ANTE RACING EN LA FINAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7CMH8MQcW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

A Racing le costó reaccionar después del golpe recibido, y Estudiantes fue el que se acercó primero al gol en la prórroga, con Cetré ganando ante Martirena y tirando un centro que Alario tocó sin puntería. Al rato llegó la respuesta de la Academia, con el disparo desviado de Nazareno Colombo desde la distancia.

Los últimos 15' se sufrieron, ya que ambos equipos se mostraron más interesados por no perderlo que por ganarlo. En ese contexto, el que más lo buscó fue el elenco de Avellaneda, que rompió la monotonía con un centro de Martirena y el cabezazo de Martínez que tapó Muslera. Sin embargo no pudo conseguir el segundo, y el campeón se definió por penales.

La consagración tuvo que esperar hasta tarde, y tuvo todo el suspenso posible. Cambeses se lo tapó a Cetré y Racing estuvo a punto de ser campeón, pero el Pincha se recuperó gracias a Muslera que le tapó el disparo a Martirena, y el errado de Franco Pardo determinó que el campeón es el cuadro de La Plata.

Embed PARDO ERRÓ EL PENAL Y ESTUDIANTES ES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA TRAS GANARLE A RACING POR PENALES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/IOvnlZ1j6F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Formaciones de Racing vs. Estudiantes de La Plata:

Racing Club (1): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes LP (1): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido:

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Árbitro: Nicolás Ramírez

Goles: ST: 35' Adrián Martínez (R), 47' Guido Carrillo (E)

Cambios: ST: 28' J. Tobio Burgos por Palacios (E), 30' T. Conechny por Solari (R), 30' A. Fernández por Almendra (R), 37' E. Meza por Gómez (E), 37' L. Alario por Piovi (E), 41' G. Martirena por Mura (R), 41' F. Pardo por Vergara (R) 44' G. Benedetti por Arzamendia (E), 44' J. Sosa por Medina (E), PTE: 5' F. Rodríguez por Núñez (E), 10' B. Zuculini por Nardoni (R), STE: 14' L. Vietto por Conechny (R)

Penales: Para Estudiantes convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza, Facundo Rodríguez. Cambeses se lo contuvo a Edwuin Cetré. Para Racing convirtieron Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Santiago Sosa. Muslera se lo contuvo a Gastón Martirena, erró Franco Pardo.

Minuto a minuto y estadísticas: