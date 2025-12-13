Los títulos del gran DT de Estudiantes de La Plata: Eduardo Domínguez

El entrenador de Estudiantes buscará sumar un título más a su vitrina este sábado contra Racing cuando se enfrenten en Santiago del Estero.

Eduardo Domínguez va en busca de otro título con Estudiantes de La Plata.

La más reciente consagración del "Barba" fue el año pasado, cuando goleó por 3 a 0 a Vélez en el Trofeo de Campeones 2024. Aquel encuentro se jugó en Santiago del Estero, mismo escenario en el que se verá las caras con la Academia.

image A dicho certamen clasificó por su triunfo en la Copa de la Liga de ese mismo año. Aquella final también lo cruzó con "El Fortín", pero en esa ocasión fue victoria por 4 a 3 en la tanda de penales, luego de un empate a un gol en 120 minutos de juego, el Madre de Ciudades volvió a ser el recinto elegido.

El director técnico, que disputará su sexta final con el León de La Plata, supo gritar campeón también en el extranjero, cuando se quedó con la Supercopa Uruguaya 2019 durante su estadía en Nacional. Dos años más tarde, logró su primera presea en el fútbol argentino, la Copa de la Liga 2021 con Colón.

image Al mando de "El Pincha", Eduardo Domínguez ya suma tres títulos y buscará sumar el cuarto contra Racing este sábado. Este título dejaría de poner en duda a Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes en caso de clasificar a la próxima Copa Libertadores.