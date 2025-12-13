13 de diciembre de 2025 - 12:09

Los títulos del gran DT de Estudiantes de La Plata: Eduardo Domínguez

El entrenador de Estudiantes buscará sumar un título más a su vitrina este sábado contra Racing cuando se enfrenten en Santiago del Estero.

Eduardo Domínguez va en busca de otro título con Estudiantes de La Plata.

Eduardo Domínguez va en busca de otro título con Estudiantes de La Plata.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Con Gustavo Costas al mando, Racing Club va por otro título.

Gustavo Costas va por otro grito de gloria con Racing Club

Por Redacción Deportes
Independiente espera una ayuda de su clásico rival para jugar un torneo más.

Se definen los clasificados a las Copas Internacionales: Independiente espera una mano de Racing Club

Por Redacción Deportes

La más reciente consagración del "Barba" fue el año pasado, cuando goleó por 3 a 0 a Vélez en el Trofeo de Campeones 2024. Aquel encuentro se jugó en Santiago del Estero, mismo escenario en el que se verá las caras con la Academia.

image

A dicho certamen clasificó por su triunfo en la Copa de la Liga de ese mismo año. Aquella final también lo cruzó con "El Fortín", pero en esa ocasión fue victoria por 4 a 3 en la tanda de penales, luego de un empate a un gol en 120 minutos de juego, el Madre de Ciudades volvió a ser el recinto elegido.

El director técnico, que disputará su sexta final con el León de La Plata, supo gritar campeón también en el extranjero, cuando se quedó con la Supercopa Uruguaya 2019 durante su estadía en Nacional. Dos años más tarde, logró su primera presea en el fútbol argentino, la Copa de la Liga 2021 con Colón.

image

Al mando de "El Pincha", Eduardo Domínguez ya suma tres títulos y buscará sumar el cuarto contra Racing este sábado. Este título dejaría de poner en duda a Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes en caso de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Todos los título que el DT de Estudiantes de La Plata tiene en su palmarés

  • Supercopa Uruguaya 2019 (Nacional).
  • Copa de la Liga Profesional 2021 (Colón).
  • Copa Argentina 2023 (Estudiantes).
  • Copa de la Liga Profesional 2024 (Estudiantes).
  • Trofeo de Campeones 2024 (Estudiantes).
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Por Redacción Policiales
El Estadio Madre de Ciudades, el escenario elegido por la AFA

Polémica con AFA por el Madre de Ciudades: césped en mal estado y trabajo a contrarreloj en las tribunas

Por Emanuel Cenci
con una modificacion de peso, estudiantes de la plata se prepara para la final

Con una modificación de peso, Estudiantes de La Plata se prepara para la final

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas planea cambio de esquema y de nombres en Racing Club

Por Redacción Deportes