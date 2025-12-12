12 de diciembre de 2025 - 18:32

Con una modificación de peso, Estudiantes de La Plata se prepara para la final

El Pincha ya tiene a sus once iniciales para buscar el título de la Liga Profesional en Santiago del Estero.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Estudiantes de La Plata ya palpita el duelo definitorio del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Este sábado por la noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Pincha quiere pegar el grito sagrado y para eso, el DT tiene a sus elegidos para conformar la alineación inicial.

Leé además

El Estadio Madre de Ciudades, el escenario elegido por la AFA

Polémica con AFA por el Madre de Ciudades: césped en mal estado y trabajo a contrarreloj en las tribunas

Por Emanuel Cenci
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas planea cambio de esquema y de nombres en Racing Club

Por Redacción Deportes

El elenco dirigido por el entrenador Eduardo Domínguez viene de tener una gran alegría ante su clásico rival, y llega entonado a la definición de este torneo. Además, para sumar a esta ola de ilusión, recuperará a uno de sus hijos pródigos dentro del once.

Felicidad en el Pincha por la vuelta de Guido Carrillo:

image

Se trata del delantero Guido Carrillo, que cumplió su dura sanción y volverá a estar a disposición del entrenador Eduardo Domínguez después de las cuatro fechas que tuvo que perderse producto de la expulsión ante Tigre por un codazo al defensor Joaquín Laso.

En los partidos previos, el técnico alternó entre Facundo Farías y Lucas Alario para cubrir su ausencia, pero ninguno pudo llenar sus zapatos y todo indica que Carrillo volvería al once inicial para conformar el ataque junto a Edwuin Cetré y Tiago Palacios, las figuras del Pincha durante la liguilla.

Esa sería la única modificación que impondría Domínguez, que decidió seguir apostando por la base del equipo que superó sin complicaciones al Lobo en el clásico, y que no recibió goles en los mata-mata. La línea del fondo seguiría integrada por Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia.

ruso
River apuesta fuerte para llevarse un jugador referente de Estudiantes.

River apuesta fuerte para llevarse un jugador referente de Estudiantes.

En el mediocampo, se repetirían los nombres que estuvieron en las victorias ajustadas ante Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia: Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Ezequiel Piovi.

Así irá Estudiantes de La Plata ante Racing:

Con este panorama, la probable formación de Estudiantes para enfrentar a Racing sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estadio Madre de Ciudades, la casa de la final del Clausura.

El Estadio Madre de Ciudades va por su décima final, Racing y Estudiantes ya han sido protagonistas

Por Redacción Deportes
River apuesta fuerte para llevarse un jugador referente de Estudiantes.

El plan que tiene River para quedarse con un futbolista referente de Estudiantes de La Plata

Por Redacción Deportes
Estudiantes vs. Racing, la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes se miden en la final del Torneo Clausura 2025: horario, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
El esperado duelo entre posturas de los presidentes de Racing y Estudiantes.

Racing Club vs. Estudiantes de La Plata: ya se palpita el duelo entre Diego Milito y Juan Sebastián Verón

Por Redacción Deportes