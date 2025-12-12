Con una modificación de peso, Estudiantes de La Plata se prepara para la final

El Pincha ya tiene a sus once iniciales para buscar el título de la Liga Profesional en Santiago del Estero.

Estudiantes de La Plata ya palpita el duelo definitorio del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Este sábado por la noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Pincha quiere pegar el grito sagrado y para eso, el DT tiene a sus elegidos para conformar la alineación inicial.

El elenco dirigido por el entrenador Eduardo Domínguez viene de tener una gran alegría ante su clásico rival, y llega entonado a la definición de este torneo. Además, para sumar a esta ola de ilusión, recuperará a uno de sus hijos pródigos dentro del once.

Felicidad en el Pincha por la vuelta de Guido Carrillo: image Se trata del delantero Guido Carrillo, que cumplió su dura sanción y volverá a estar a disposición del entrenador Eduardo Domínguez después de las cuatro fechas que tuvo que perderse producto de la expulsión ante Tigre por un codazo al defensor Joaquín Laso.

En los partidos previos, el técnico alternó entre Facundo Farías y Lucas Alario para cubrir su ausencia, pero ninguno pudo llenar sus zapatos y todo indica que Carrillo volvería al once inicial para conformar el ataque junto a Edwuin Cetré y Tiago Palacios, las figuras del Pincha durante la liguilla.

Esa sería la única modificación que impondría Domínguez, que decidió seguir apostando por la base del equipo que superó sin complicaciones al Lobo en el clásico, y que no recibió goles en los mata-mata. La línea del fondo seguiría integrada por Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia.