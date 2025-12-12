12 de diciembre de 2025 - 12:33

El Estadio Madre de Ciudades va por su décima final, Racing y Estudiantes ya han sido protagonistas

El recinto en Santiago del Estero parece estar cobrando una identidad a la hora de albergar partidos decisivos, esta vez la final será Racing vs. Estudiantes.

Estadio Madre de Ciudades, la casa de la final del Clausura.

La AFA designó al Estadio Madre de Ciudades para ser el hogar de la final del Torneo Clausura 2025, donde se medirán Racing contra Estudiantes de La Plata. En la previa se recuerda el nombre del estadio, ya que se ubica como un clásico de las finales del fútbol argentino en tiempos modernos.

Los hinchas de Estudiantes ya se han hecho presente en el mítico estadio.

Los hinchas que pretendan viajar por tierra tendrán que viajar, como mínimo, 12 horas para arribar a estas tierras, además de que varios intentan evitar los altos costos que conllevaría viajar en avión. El estadio está separado al menos por mil kilómetros del núcleo de ambos clubes. Ante estas críticas y adversidades, el estadio es sede la final de igual manera.

El Madre de Ciudades no es una simple y sorteada sede, debido a que tiene nueve encuentros finales anteriores. La final anterior a esta es la que coronó a Platense sobre Huracán en el Apertura de este mismo año. Estudiantes se consagró campeón dos veces en este estadio y, en contraposición, la Academia disputó una única final y la perdió.

image
Estudiantes ya gritó campeón en Santiago del Estero.

Las finales que se disputaron en el Madre de ciudades

  • Supercopa 2019: River 5-Racing 0
  • Copa Argentina 2020/21 : Boca 0 (5)- Talleres 0 (4)
  • Trofeo de Campeones 2021: River 4- Colón 0
  • Supercopa Argentina 2023: Boca 3-Patronato 0
  • Copa LPF 2023: Rosario Central 1-Platense 0
  • Trofeo Campeones 2023: River 2- Rosario Central 0
  • Copa de LPF 2024: Estudiantes 1 (4)- Vélez 1 (3)
  • Trofeo Campeones 2024: Vélez 0 - Estudiantes 3
  • Torneo Apertura 2025: Platense 1- Huracán 0

En vísperas de una nueva final, hay un gran ambiente y grandes expectativas. El foco está en Racing vs. Estudiantes, y el que gane tendrá que disputar el Trofeo Campeones de este año, frente a Platense, el campeón del Apertura, que salió victorioso en este mismo estadio.

