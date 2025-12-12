El Estadio Madre de Ciudades va por su décima final, Racing y Estudiantes ya han sido protagonistas

La AFA designó al Estadio Madre de Ciudades para ser el hogar de la final del Torneo Clausura 2025, donde se medirán Racing contra Estudiantes de La Plata. En la previa se recuerda el nombre del estadio, ya que se ubica como un clásico de las finales del fútbol argentino en tiempos modernos.
Los hinchas que pretendan viajar por tierra tendrán que viajar, como mínimo, 12 horas para arribar a estas tierras, además de que varios intentan evitar los altos costos que conllevaría viajar en avión. El estadio está separado al menos por mil kilómetros del núcleo de ambos clubes. Ante estas críticas y adversidades, el estadio es sede la final de igual manera.
El Madre de Ciudades no es una simple y sorteada sede, debido a que tiene nueve encuentros finales anteriores. La final anterior a esta es la que coronó a Platense sobre Huracán en el Apertura de este mismo año. Estudiantes se consagró campeón dos veces en este estadio y, en contraposición, la Academia disputó una única final y la perdió.
Las finales que se disputaron en el Madre de ciudades
Supercopa 2019: River 5-Racing 0
Copa Argentina 2020/21 : Boca 0 (5)- Talleres 0 (4)