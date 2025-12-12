12 de diciembre de 2025 - 18:22

Gustavo Costas planea cambio de esquema y de nombres en Racing Club

El entrenador de la Academia diagrama los once que se medirán ante el Pincha, en el marco de la final del Torneo Clausura.

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Foto:

EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Estudiantes vs. Racing, la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes se miden en la final del Torneo Clausura 2025: horario, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
Una de las grandes figuras de Racing Club en la mira de un gigante.

Se prenden las alarmas en Racing Club: un grande de Sudamérica quiere a una de sus figuras

Por Redacción Deportes

Gustavo Costas delinea los once de Racing Club:

Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional
Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Con Facundo Cambeses como una fija en el arco, las dudas aparecían en el lateral derecho de la defensa, donde se disputaban el puesto el uruguayo Gastón Martirena y Facundo Mura. Todo indica que Costas se inclinaría por el último de ellos, que viene de cumplir una excelente tarea ante Boca en las semifinales.

La defensa se completará Nazareno Colombo y Agustín García Basso conformado la zaga central, mientras que el lateral izquierdo será Gabriel Rojas, uno de los puntos más altos de la Academia. Allí, lo más destacado es que el DT desarmará la línea de cinco que había compuesto con Marco Di Césare.

Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional
Maravilla Martínez volvió a convertir, y carga con la ilusión de Racing Club

Maravilla Martínez volvió a convertir, y carga con la ilusión de Racing Club

En cuanto a los atacantes, Duván Vergara oscilará entre ocupar un puesto en la mitad del campo cuando haya que defender, y sumarse a la dupla de atacantes en los momentos en los que el elenco de Avellaneda busque lastimar. Los dos que estarán fijos en los últimos metros son Adrián Maravilla Martínez, quien frente a Boca cortó con una sequía de casi 1.000 minutos sin anotar, y Santiago Solari.

En su camino hasta la gran final, Racing terminó tercero en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs venció 3-2 a River, 4-2 en los penales a Tigre tras igualar sin goles en los 120 minutos y 1-0 a Boca en La Bombonera.

En la final el equipo de Avellaneda no la tendrá nada fácil ya que del otro lado estará Estudiantes, un equipo que se convirtió en una verdadera pesadilla en el ciclo Costas y que se quedó con el triunfo en los últimos tres enfrentamientos entre ambos. El duelo decisivo se disputará este sábado desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Racing Club se prepara para jugar con Boca

Racing Club: Gustavo Costas patea el tablero y cambia el esquema para enfrentar a Boca

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Costas no lo puede creer: la numerosa lista de bajas de Racing Club para jugar ante Boca

Por Redacción Deportes
El Estadio Madre de Ciudades, el escenario elegido por la AFA

Polémica con AFA por el Madre de Ciudades: césped en mal estado y trabajo a contrarreloj en las tribunas

Por Emanuel Cenci
Oscar, figura del fútbol de Brasil, dice adiós a la actividad profesional

Tristeza en Brasil: una figura se retira del fútbol tras sufrir un desmayo

Por Redacción Deportes