Gustavo Costas planea cambio de esquema y de nombres en Racing Club

Con Facundo Cambeses como una fija en el arco, las dudas aparecían en el lateral derecho de la defensa, donde se disputaban el puesto el uruguayo Gastón Martirena y Facundo Mura. Todo indica que Costas se inclinaría por el último de ellos, que viene de cumplir una excelente tarea ante Boca en las semifinales.
La defensa se completará Nazareno Colombo y Agustín García Basso conformado la zaga central, mientras que el lateral izquierdo será Gabriel Rojas, uno de los puntos más altos de la Academia. Allí, lo más destacado es que el DT desarmará la línea de cinco que había compuesto con Marco Di Césare.
En cuanto a los atacantes, Duván Vergara oscilará entre ocupar un puesto en la mitad del campo cuando haya que defender, y sumarse a la dupla de atacantes en los momentos en los que el elenco de Avellaneda busque lastimar. Los dos que estarán fijos en los últimos metros son Adrián Maravilla Martínez, quien frente a Boca cortó con una sequía de casi 1.000 minutos sin anotar, y Santiago Solari.
En su camino hasta la gran final, Racing terminó tercero en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs venció 3-2 a River, 4-2 en los penales a Tigre tras igualar sin goles en los 120 minutos y 1-0 a Boca en La Bombonera.
En la final el equipo de Avellaneda no la tendrá nada fácil ya que del otro lado estará Estudiantes, un equipo que se convirtió en una verdadera pesadilla en el ciclo Costas y que se quedó con el triunfo en los últimos tres enfrentamientos entre ambos. El duelo decisivo se disputará este sábado desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.