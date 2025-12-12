Gustavo Costas planea cambio de esquema y de nombres en Racing Club

El entrenador de la Academia diagrama los once que se medirán ante el Pincha, en el marco de la final del Torneo Clausura.

Racing Club quiere dar otra vuelta olímpica, pero para lograrlo deberá doblegar al siempre complicado Estudiantes de La Plata, en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Su director técnico Gustavo Costas ya tendría definido quiénes serían los 11 titulares que intentarán levantar el trofeo.

Con Facundo Cambeses como una fija en el arco, las dudas aparecían en el lateral derecho de la defensa, donde se disputaban el puesto el uruguayo Gastón Martirena y Facundo Mura. Todo indica que Costas se inclinaría por el último de ellos, que viene de cumplir una excelente tarea ante Boca en las semifinales.

La defensa se completará Nazareno Colombo y Agustín García Basso conformado la zaga central, mientras que el lateral izquierdo será Gabriel Rojas, uno de los puntos más altos de la Academia. Allí, lo más destacado es que el DT desarmará la línea de cinco que había compuesto con Marco Di Césare.

Sobre la mitad del campo se produce la modificación más importante del once inicial, con el regreso de Santiago Sosa, quien volverá a jugar luego de cumplir un partido de sanción por su expulsión frente a Tigre en los cuartos de final. El exRiver estará acompañado por Juan Nardoni y Agustín Almendra.

En cuanto a los atacantes, Duván Vergara oscilará entre ocupar un puesto en la mitad del campo cuando haya que defender, y sumarse a la dupla de atacantes en los momentos en los que el elenco de Avellaneda busque lastimar. Los dos que estarán fijos en los últimos metros son Adrián Maravilla Martínez, quien frente a Boca cortó con una sequía de casi 1.000 minutos sin anotar, y Santiago Solari.