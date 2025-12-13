13 de diciembre de 2025 - 12:53

El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors

Todo parece indicar que el DT se mantendría en el banco de Boca durante 2026 tras un buen cierre del corriente año, pese a la eliminación del torneo Clausura.

Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca en un difícil contexto.

El sifón está siendo rectificado en su puesto al frente de Boca gracias a la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El 2026 lo espera lleno de desafíos en el fútbol argentino y en Libertadores, ya que el calendario fue oficializado y, en esta nota, se verá el desempeño de su actual ciclo.

Si bien, luego de la eliminación frente a Racing en las semifinales del actual Clausura, el entrenador fue el foco de las críticas debido a sus cambios, el camino al futuro para Claudio Úbeda no se ve modificado, ya que cuenta con la confianza del presidente de Boca y ha sabido conducir al grupo y no dejando que caiga anímicamente pese a los adversos momentos, levantando el nivel de los futbolistas y mejorando el contexto del Xeneize.

image
Claudio Úbeda seguira en su cargo como DT de Boca en 2026.

Lo positivo desde que asumió como entrenador en Boca

El exfutbolista le dio una identidad, devolviéndole la confianza a este grupo de jugadores, ya que el Xeneize venía de la racha más larga sin triunfos en toda su historia y, en ese trayecto, sufrió el fallecimiento del exentrenador Miguel Ángel Russo, de quien Úbeda era ayudante técnico. A partir de su ascenso a cargo como entrenador, Boca consiguió seis victorias y dos derrotas; entre las victorias, se quedó con el Superclásico en la Bombonera y clasificó a la Libertadores luego de dos años.

Además, el actual DT encontró jugadores para su once titular y, manteniendo la estructura por varios partidos, Juan Barinaga levantó su rendimiento, convirtiéndose en el 4 titular para el conjunto de la Ribera. La zaga central ya es fija con Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, quienes son dos de los goleadores de Boca en el torneo, y en el mediocampo se consolidó Carlos Palacios. Para finalizar, pero no por eso menos importante, uno del club como Exequiel Zeballos, que venía de malos rendimientos y lesiones, levantó su nivel, siendo uno de los protagonistas del subidón anímico del equipo junto al indeclinable Leandro Paredes.

image
Exequiel Zeballos es la gran figura y el favorito de los hinchas de Boca, se consolidó en el equipo de Úbeda.

Las contras de Claudio Úbeda en el banco Xeneize

En cuanto a lo negativo, el DT de Boca es únicamente cuestionado por no llegar a la final del Clausura, donde los cambios no produjeron cambios en el partido ,luego de ser eliminado por Racing, que ganó 1-0 gracias al gol de "Maravilla" Martínez. Además, sacó a una de las figuras del equipo, como el “Chango” Zeballos, muy temprano en el partido, siendo que el 7 de Boca es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino.

En partidos anteriores, los cambios tampoco fueron acertados, ya que en instancias previas de este torneo, precisamente contra Argentinos y Talleres, Boca no dominó el balón en la mayoría de estos encuentros, y el entrenador insistía con la idea de Milton Giménez, quien venía de una racha sin convertir goles y no tenía un buen rendimiento.

image
Leandro Paredes, el capitán de Boca le pidió perdón a la gente luego de ser eliminados por Racing de Local.

Hay Claudio Úbeda para rato en Boca

Pese a que el director técnico fue responsable de la última derrota en la Bombonera, culminó un 2025 mucho mejor de lo esperado, clasificando a la Copa Libertadores 2026, que es el gran objetivo. Gracias a esto, y al haber hecho un buen proceso hasta el momento, Juan Román Riquelme le daría su voto de confianza de cara al próximo año.

Además del respaldo de Riquelme, tiene un apoyo muy importante con el plantel en general. La comparación que hizo Leandro Paredes entre el DT de Boca y Lionel Scaloni le da aún más confianza a los hinchas de Boca para creer que el proyecto de Claudio Úbeda, acompañado de Juvenal Rodríguez en 2026, puede ser mejor de lo que muchos piensan

image
Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda, las caras visibles del banco de Boca Juniors.

