Galería de fotos: los efusivos festejos del día del hincha de Boca en pleno centro de Mendoza

Con banderas, bombos, cantitos y mucho color, los hinchas de Boca se congregaron en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza para festejar su día, como ocurre de forma habitual cada 12 de diciembre a lo largo y ancho del país.
Los fanáticos se concentraron en el kilómetro cero para festejar el 12/12, el día del hincha de Boca Juniors. Cánticos, bombos y banderas inundaron la esquina de av. San Martín y Garibaldi.
La conmemoración al apoyo fervoroso del hincha Xeneize no corresponde a una efeméride deportiva, ni a un evento en específico. Todo comenzó el 12 de diciembre de 2012, cuando los propios fanáticos se congregaron para darle rienda suelta a la pasión en el día "12", tal cual es el nombre con el que se conoce a la parcialidad boquense.
A partir de esa ocasión, quedó instaurado el 12 de diciembre como el "Día del hincha de Boca". Incluso, desde la institución comenzaron a desarrollar la tradición de abrir las puertas de La Bombonera para darle a los interesados shows, presencias estelares y un sitio donde cantar por los colores azul y oro.
El mote de "Jugador Número 12" fue adoptado en 1925, cuando el hincha y socio del club Victoriano Agustín Caffarena, realizó como utilero y masajista la gira por Europa con el club. Debido a que fue un fiel seguidor de ese plantel, al que incluso ayudó económicamente en épocas de penurias, el goleador Xeneize Agustín Cerroti lo bautizó con el apodo que hoy identifica a todos los simpatizantes del club de La Ribera. Con el tiempo, la barra del club tomó ese nombre para bautizarse, y lo inmortalizó con trapos, banderas y cantitos.
Esta ocasión, Mendoza fue epicentro de la reunión, al igual que ocurrió en Buenos Aires con el desarrollo de un evento que contó con la participación de miles de fanáticos, bandas en vivo y shows de luces.