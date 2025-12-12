Galería de fotos: los efusivos festejos del día del hincha de Boca en pleno centro de Mendoza

Los fanáticos se concentraron en el kilómetro cero para festejar el 12/12, el día del hincha de Boca Juniors. Cánticos, bombos y banderas inundaron la esquina de av. San Martín y Garibaldi.

Con banderas, bombos, cantitos y mucho color, los hinchas de Boca se congregaron en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza para festejar su día, como ocurre de forma habitual cada 12 de diciembre a lo largo y ancho del país.

La conmemoración al apoyo fervoroso del hincha Xeneize no corresponde a una efeméride deportiva, ni a un evento en específico. Todo comenzó el 12 de diciembre de 2012, cuando los propios fanáticos se congregaron para darle rienda suelta a la pasión en el día "12", tal cual es el nombre con el que se conoce a la parcialidad boquense.

Mendoza festejó el día del hincha de Boca: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) A partir de esa ocasión, quedó instaurado el 12 de diciembre como el "Día del hincha de Boca". Incluso, desde la institución comenzaron a desarrollar la tradición de abrir las puertas de La Bombonera para darle a los interesados shows, presencias estelares y un sitio donde cantar por los colores azul y oro.

El mote de "Jugador Número 12" fue adoptado en 1925, cuando el hincha y socio del club Victoriano Agustín Caffarena, realizó como utilero y masajista la gira por Europa con el club. Debido a que fue un fiel seguidor de ese plantel, al que incluso ayudó económicamente en épocas de penurias, el goleador Xeneize Agustín Cerroti lo bautizó con el apodo que hoy identifica a todos los simpatizantes del club de La Ribera. Con el tiempo, la barra del club tomó ese nombre para bautizarse, y lo inmortalizó con trapos, banderas y cantitos.