19 de noviembre de 2025 - 17:46

Carlos Salvador Bilardo, conmovido, recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El histórico entrenador fue informado por su hermano Jorge mientras veía un homenaje en La Bombonera, mostrando la profunda amistad que lo unía con el ex DT de Boca y Estudiantes.

El vínculo entre Russo y Bilardo nació en la década del 80, durante su etapa conjunta en Estudiantes de La Plata.

El vínculo entre Russo y Bilardo nació en la década del 80, durante su etapa conjunta en Estudiantes de La Plata.

Foto:

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida el 8 de octubre, impactó profundamente en Carlos Salvador Bilardo, su amigo y exdirector técnico en Estudiantes de La Plata. La noticia le fue comunicada por su hermano Jorge mientras ambos observaban un homenaje al entrenador e n La Bombonera, un gesto que reflejó la dimensión del afecto y la admiración mutua construida durante décadas en el fútbol argentino.

Leé además

Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
El entrenador asumió toda la responsabilidad de la goleada que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos. 

Una derrota sin precedentes: Uruguay vive su peor golpe en décadas y Bielsa quedó expuesto

Por Redacción Deportes

Jorge Bilardo explicó cómo eligió el instante para informarle la pérdida: “Estábamos viendo un partido de Boca, donde aparecían las banderas de Miguel. Le dije: ‘Mirá, falleció Miguel’. Se quedó quieto, lagrimeó un poquito… Fue un momento muy fuerte, me dolió verlo así”, relató el hermano del Doctor, destacando la relación cercana que mantenían ambos hombres.

Homenaje a Miguel Ángel Russo
Emotivo homenaje de todo el mundo Boca para Miguel Ángel Russo.

Emotivo homenaje de todo el mundo Boca para Miguel Ángel Russo.

El homenaje en La Bombonera incluyó una emotiva muestra de cariño: una camiseta de Russo, rodeada de globos azul y amarillo, voló sobre el estadio y fue recuperada semanas después en Uruguay por un productor rural, quien la devolvió a Ignacio Russo, hijo del entrenador y jugador de Tigre. Ignacio se llevó la camiseta como símbolo del reconocimiento y afecto que el club y sus hinchas siempre le demostraron a su padre.

image
Miguel &Aacute;ngel Russo y Carlos Salvador Bilardo junto a viejas glorias de Estudiantes.&nbsp;

Miguel Ángel Russo y Carlos Salvador Bilardo junto a viejas glorias de Estudiantes.

La relación de Russo y Bilardo se remonta a principios de los años 80 en Estudiantes de La Plata, donde el primero fue figura clave en el equipo que conquistó el Metropolitano 1982 bajo la dirección del Doctor. Aquella relación trascendió el campo de juego, consolidándose en una amistad marcada por la exigencia profesional y la confianza mutua.

Incluso en el ciclo de la Selección Argentina rumbo al Mundial de 1986, Russo estaba destinado a formar parte de la plantilla. Sin embargo, un accidente doméstico que le provocó una lesión en la rodilla derecha lo marginó del torneo. Russo recordó años después la conversación con Bilardo: “Me llamó y me dijo: ‘Me vas a entender cuando seas entrenador’. Nunca lo juzgué; creo que fue la decisión correcta”, evocó, destacando la visión y autoridad de su amigo y mentor.

El fallecimiento de Russo y los homenajes que lo acompañaron evidencian no solo la trayectoria deportiva del entrenador, sino también la huella que dejó en quienes compartieron con él momentos decisivos del fútbol argentino, especialmente en Estudiantes y en su vínculo con Bilardo, uno de los referentes históricos del deporte nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador podría volver a Núñez  debido a que en el Bayer Leverkusen, el nuevo entrenador no lo tiene entre sus prioridades. Podría salir a préstamo. El deseo del jugador es volver al Millo. 

El Diablito mira a River: señales de un posible retorno que ilusiona al Millonario

Por Redacción Deportes
Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Claudio Chiqui Tapia rompió el silencio y defendió al arbitraje: "Tan malo no es"

Por Redacción Deportes
Boca Juniors se prepara para los octavos de final de la Liga Profesional

Con cambios respecto a su formación, Boca se prepara para los octavos de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Marcelo Bielsa quedó en el ojo del huracán

La situación de Marcelo Bielsa en Uruguay: vestuario roto y continuidad en duda

Por Redacción Deportes