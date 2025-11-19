Carlos Salvador Bilardo, conmovido, recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El histórico entrenador fue informado por su hermano Jorge mientras veía un homenaje en La Bombonera, mostrando la profunda amistad que lo unía con el ex DT de Boca y Estudiantes.

El vínculo entre Russo y Bilardo nació en la década del 80, durante su etapa conjunta en Estudiantes de La Plata.

La muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida el 8 de octubre, impactó profundamente en Carlos Salvador Bilardo, su amigo y exdirector técnico en Estudiantes de La Plata. La noticia le fue comunicada por su hermano Jorge mientras ambos observaban un homenaje al entrenador e n La Bombonera, un gesto que reflejó la dimensión del afecto y la admiración mutua construida durante décadas en el fútbol argentino.

Jorge Bilardo explicó cómo eligió el instante para informarle la pérdida: “Estábamos viendo un partido de Boca, donde aparecían las banderas de Miguel. Le dije: ‘Mirá, falleció Miguel’. Se quedó quieto, lagrimeó un poquito… Fue un momento muy fuerte, me dolió verlo así”, relató el hermano del Doctor, destacando la relación cercana que mantenían ambos hombres.

Homenaje a Miguel Ángel Russo Emotivo homenaje de todo el mundo Boca para Miguel Ángel Russo. Gentileza. El homenaje en La Bombonera incluyó una emotiva muestra de cariño: una camiseta de Russo, rodeada de globos azul y amarillo, voló sobre el estadio y fue recuperada semanas después en Uruguay por un productor rural, quien la devolvió a Ignacio Russo, hijo del entrenador y jugador de Tigre. Ignacio se llevó la camiseta como símbolo del reconocimiento y afecto que el club y sus hinchas siempre le demostraron a su padre.

image Miguel Ángel Russo y Carlos Salvador Bilardo junto a viejas glorias de Estudiantes. Gentileza. La relación de Russo y Bilardo se remonta a principios de los años 80 en Estudiantes de La Plata, donde el primero fue figura clave en el equipo que conquistó el Metropolitano 1982 bajo la dirección del Doctor. Aquella relación trascendió el campo de juego, consolidándose en una amistad marcada por la exigencia profesional y la confianza mutua.

Incluso en el ciclo de la Selección Argentina rumbo al Mundial de 1986, Russo estaba destinado a formar parte de la plantilla. Sin embargo, un accidente doméstico que le provocó una lesión en la rodilla derecha lo marginó del torneo. Russo recordó años después la conversación con Bilardo: “Me llamó y me dijo: ‘Me vas a entender cuando seas entrenador’. Nunca lo juzgué; creo que fue la decisión correcta”, evocó, destacando la visión y autoridad de su amigo y mentor.