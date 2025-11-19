19 de noviembre de 2025 - 18:47

Roger Federer sorprende al mundo con su posible regreso al Tenis: "Quizás algo suceda en 2026"

El tenista, oriundo de Suiza, aseguró que está mejor físicamente y no descarta volver a jugar al tenis el año entrante.

Roger Federer fue ingresado al Salón de la Fama

Roger Federer fue ingresado al Salón de la Fama

Foto:

El amor de Roger Federer por el tenis es más fuerte que todo. Inclusive que el retiro. Por ese motivo, el suizo ya piensa en retornar a jugar exhibiciones en el 2026, al estar mucho mejor desde lo físico. "Me siento mejor de la rodilla. Ya estoy jugando mucho más al tenis", aseguró al respecto.

El tenista, uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos, recibió la gratificante noticia de su ingreso al Salón de la Fama del Tenis, donde habló de todo y dejó varios títulos. Primero, en relación a lo que logró en su trayectoria: “Jamás creí que llegaría al Salón de la Fama del Tenis ni que ganaría Wimbledon. Simplemente esperaba entrar en el circuito profesional. Esperaba no haberme equivocado al dejar el colegio a los 16, pero todo fue más fácil y rápido de lo que imaginaba. Aunque, claro, también tuve mis dificultades y contratiempos".

Federer contó los secretos para recuperarse: "Hice pilates y probé el golf"

image

Teniendo en cuenta que dejó de jugar profesionalmente por las lesiones, Federer aprovechó el evento para contar como transitó ese proceso. “Tras retirarme, hice mucha rehabilitación. No fue que hubiera estado practicando mucho deporte y de repente lo dejara por completo. Continué entrenando, pero dejé de jugar al tenis para proteger mi rodilla", lanzó.

El deporte fue una manera de recuperarse, y seguir vinculado con lo que más le gusta. "Hice pilates y probé el golf. Sorprendentemente, no sentí dolor. Así que jugué más al golf e intenté mejorar. Lo que estoy aprendiendo ahora en el golf me puede beneficiar en el futuro. Es como montar en bicicleta o nadar: no se olvida. Pero ahora estoy yendo más al gimnasio“, confesó.

Roger Federer podría volver al tenis en 2026:

image

Su esfuerzo valió la pena, y sirvió para retornar al deporte que mejor practica. “Me siento mejor de la rodilla. Ya estoy jugando mucho más al tenis. En verano jugué de vez en cuando con Ivo Heuberger. Como mis hijos juegan más a menudo y mejor, también juego con ellos de vez en cuando”, contó.

Allí, Roger Federer entregó la declaración más fuerte de la jornada, al deslizar que podría jugar algunos partidos en el 2026. “Mi objetivo sigue siendo poder jugar algunas exhibiciones. Quizás algo suceda en 2026. Ahora estoy preparándome poco a poco hasta fin de año”, expresó con ilusión.

