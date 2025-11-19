19 de noviembre de 2025 - 18:08

River Plate: el Muñeco dio pistas del posible equipo ante Racing Club

El entrenador del Millonario ajusta detalles de cara al duelo ante la Academia, por los octavos de final de la Liga Profesional.

River Plate se prepara para el clásico con la Academia

River Plate se prepara para el clásico con la Academia

Los Andes | Redacción Deportes
River Plate no puede dejar pasar ninguna chance de recuperar un poco de calma y confianza, por lo que ya se prepara para enfrentar a Racing Club por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, bajo la atenta mirada de su entrenador Marcelo Gallardo.

Las prácticas de la semana se desarrollan en el River Camp bajo una misma tónica: el intento por recuperar lesionados. La preocupación por las situaciones de Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel y Facundo Colidio crece, y limita la posibilidad del DT de pensar en variantes para lograr levantar cabeza.

Marcelo Gallardo define los once del Millonario:

Enzo Pérez

Con el exIndependiente afuera por un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha que le demandará tres semanas de recuperación, el Muñeco intenta recuperar como sea al campeón del mundo, que padece un esguince de rodilla. En caso de no conseguirlo, tendrá que recurrir al juvenil Agustín Obregón, que apenas sumó algunos minutos ante Vélez en su debut absoluto.

En la mitad de la cancha, el DT prende velas para que los volantes Kevin Castaño y Matías Galarza lleguen en óptimas condiciones tras sus viajes por la doble fecha FIFA. En caso de estar al 100%, el colombiano podría meterse en la formación inicial. Si no, jugaría Giuliano Galoppo. Mientras tanto, el paraguayo esperará su chance desde el banco de los suplentes.

Finalmente, Gallardo no arriesgará demasiado respecto a los delanteros. Borja está con un pie y medio afuera del club, Facundo Colidio todavía se recupera de su desgarro e intentará llegar, y el DT no está convencido con el nivel de los juveniles. Por ese motivo, los que estarán ante la Academia serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, que jugará un partido aparte.

La probable formación de River Plate ante Racing:

La situación de River Plate es complicada, y exige respuestas rápidas. Marcelo Gallardo lo sabe, y por eso trabaja para delinear el equipo que saltará al Cilindro de Avellaneda el próximo lunes. Por estas horas, el adiestrador piensa en: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Agustín Obregón, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

