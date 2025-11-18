Finalmente Racing Club podrá contar con su público para enfrentarse ante River Plate

Aprevide dio marcha atrás respecto de la sanción por el recibimiento en la Copa Libertadores, y la Academia jugará en el Cilindro con gente

Uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional se jugará este lunes, y tendrá como protagonistas a Racing Club y a River Plate. Por estas horas, el picante enfrentamiento sumó un condimento extra: la presencia del público de la Academia.

La noticia se confirmó hace instantes, luego de una reunión cumbre que mantuvo el presidente de la entidad, Diego Milito, con el mandamás de la AFA (Claudio Chiqui Tapia), y representantes de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide). La misma tenía como objetivo replantear la sanción impuesta tras el enorme recibimiento de las semifinales de la Copa Libertadores.

Racing Club contará con hinchas para medirse con River: DLA (7) Racing recibió una reducción de la sanción La entidad encargada de la seguridad en los estadios entendió que un partido a puertas cerradas fue castigo suficiente para la institución, que se comprometió a una serie de puntos de cara al futuro, relacionados con la seguridad del público. De esta forma, el duelo ante Defensa y Justicia del pasado sábado 8 de noviembre será el único del elenco de Costas en cumplimiento de la sanción.

Con esta determinación de parte de las autoridades, Racing Club podrá contar con su público para recibir a River Plate por los octavos del Clausura. Cabe destacar que el aforo no sufrirá reducciones, por lo que se espera un Cilindro de Avellaneda repleto de fanáticos. Eso sí, como es costumbre en los torneos vernáculos, los hinchas del Millonario no podrán asistir.

Los dirigidos por Gustavos Costas ya se preparan para un choque de alto voltaje, ya que no sólo significa la posibilidad de continuar con vida en la pelea por el título, sino también la primera vez que Maximiliano Salas pise la cancha de la Academia después de su tensa salida del club para firmar con los de Núñez.