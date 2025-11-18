Finalmente Racing Club podrá contar con su público para enfrentarse ante River Plate

Uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional se jugará este lunes, y tendrá como protagonistas a Racing Club y a River Plate. Por estas horas, el picante enfrentamiento sumó un condimento extra: la presencia del público de la Academia.
Racing Club contará con hinchas para medirse con River:
La entidad encargada de la seguridad en los estadios entendió que un partido a puertas cerradas fue castigo suficiente para la institución, que se comprometió a una serie de puntos de cara al futuro, relacionados con la seguridad del público. De esta forma, el duelo ante Defensa y Justicia del pasado sábado 8 de noviembre será el único del elenco de Costas en cumplimiento de la sanción.
Con esta determinación de parte de las autoridades, Racing Club podrá contar con su público para recibir a River Plate por los octavos del Clausura. Cabe destacar que el aforo no sufrirá reducciones, por lo que se espera un Cilindro de Avellaneda repleto de fanáticos. Eso sí, como es costumbre en los torneos vernáculos, los hinchas del Millonario no podrán asistir.