18 de noviembre de 2025 - 19:02

Escándalo: el presidente de Platense se peleó a golpes de puño con los hinchas

Sebastián Ordoñez reaccionó luego de la derrota de su equipo ante Gimnasia de La Plata por la Liga Profesional. El video se hizo viral rápidamente.

El presidente de Platense fue grabado peleándose con un hincha

El presidente de Platense fue grabado peleándose con un hincha

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La tarde que Platense volvió a quedar expuesto en el Clausura de la Liga Profesional terminó de la peor manera en las tribunas. Tras el 3-0 frente a Gimnasia de La Plata, Sebastián Ordoñez, presidente del club, protagonizó una pelea con un grupo de hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López.

Leé además

Escocia y España jugarán la Copa del Mundo

Historia pura: Escocia ganó un partidazo y se clasificó al Mundial después de 28 años

Por Redacción Deportes
Un jugador de Argentina quiere ir a River Plate

Un jugador de la Selección quiere ir a River Plate: "Me encantaría. Somos hinchas con mi familia"

Por Redacción Deportes

Los insultos se transformaron en empujones y golpes, lo que generó una escena que encendió la alarma en un club que no encuentra paz deportiva ni institucional. Las imágenes del incidente se viralizaron a los pocos minutos.

El episodio que involucró a Ordoñez no sorprendió a quienes siguen la vida interna del club. A comienzos de año ya había recibido derecho de admisión por seis meses tras un incidente en la cancha de San Lorenzo, donde se lo acusó de lanzar una botella hacia otro sector. Aunque el dirigente siempre negó la versión, el antecedente volvió a aparecer tras la pelea en la platea.

Así fue la pelea del presidente de Platense y sus hinchas:

Embed

El enojo se acumuló durante una campaña que nunca despegó. Platense cerró el Clausura en el último lugar de la Zona B con apenas dos triunfos en 16 fechas, un contraste absoluto con la consagración del Apertura alcanzada hace pocos meses. Aquella hazaña, que incluyó eliminaciones sobre Racing, River y San Lorenzo antes de coronarse ante Huracán, quedó muy lejos en un semestre marcado por cambios de entrenador, derrotas y un rendimiento que jamás encontró regularidad.

La salida abrupta de Favio Orsi y Sergio Gómez dejó al plantel en una situación frágil. El ciclo de Kily González no logró revertir el golpe inicial, sumó una sola victoria en sus primeros cinco partidos y perdió continuidad cuando encadenó una racha de nueve fechas sin ganar.

Con su salida, Hernán Lamberti tomó el equipo sobre el final del torneo, aunque tampoco consiguió mejorar la campaña. El Calamar terminó hundido en un cierre que reflejó la pérdida total de rumbo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Edinson Cavani habló de su regreso al gol en Boca

Edinson Cavani reconoció que está en deuda: "Boca me ha dado mucho y quiero pagarle"

Por Redacción Deportes
Moto. El festejo del equipo mendocino en el podio

Argentino de Velocidad: Mendoza pisó fuerte en motos

Por Gonzalo Tapia
Nicolás Ramírez será el juez de Deportivo Riestra - Barracas Central, por la Liga Profesional

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los playoffs: el polémico designado para Riestra - Barracas

Por Redacción Deportes
Racing Club podrá tener público ante el Millonario

Finalmente Racing Club podrá contar con su público para enfrentarse ante River Plate

Por Redacción Deportes