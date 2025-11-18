Escándalo: el presidente de Platense se peleó a golpes de puño con los hinchas

Sebastián Ordoñez reaccionó luego de la derrota de su equipo ante Gimnasia de La Plata por la Liga Profesional. El video se hizo viral rápidamente.

La tarde que Platense volvió a quedar expuesto en el Clausura de la Liga Profesional terminó de la peor manera en las tribunas. Tras el 3-0 frente a Gimnasia de La Plata, Sebastián Ordoñez, presidente del club, protagonizó una pelea con un grupo de hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López.

Los insultos se transformaron en empujones y golpes, lo que generó una escena que encendió la alarma en un club que no encuentra paz deportiva ni institucional. Las imágenes del incidente se viralizaron a los pocos minutos.

El episodio que involucró a Ordoñez no sorprendió a quienes siguen la vida interna del club. A comienzos de año ya había recibido derecho de admisión por seis meses tras un incidente en la cancha de San Lorenzo, donde se lo acusó de lanzar una botella hacia otro sector. Aunque el dirigente siempre negó la versión, el antecedente volvió a aparecer tras la pelea en la platea.

Así fue la pelea del presidente de Platense y sus hinchas: Embed El enojo se acumuló durante una campaña que nunca despegó. Platense cerró el Clausura en el último lugar de la Zona B con apenas dos triunfos en 16 fechas, un contraste absoluto con la consagración del Apertura alcanzada hace pocos meses. Aquella hazaña, que incluyó eliminaciones sobre Racing, River y San Lorenzo antes de coronarse ante Huracán, quedó muy lejos en un semestre marcado por cambios de entrenador, derrotas y un rendimiento que jamás encontró regularidad.

La salida abrupta de Favio Orsi y Sergio Gómez dejó al plantel en una situación frágil. El ciclo de Kily González no logró revertir el golpe inicial, sumó una sola victoria en sus primeros cinco partidos y perdió continuidad cuando encadenó una racha de nueve fechas sin ganar.