Historia pura: Escocia ganó un partidazo y se clasificó al Mundial después de 28 años

El Hampden Park explotó con el pitazo del árbitro, y la confirmación de la clasificación de Escocia al Mundial 2026 . El llanto y la alegría descontrolada coparon la escena ante la victoria por 4 a 2 del conjunto local, que confirmó el ticket para la máxima cita deportiva. Además, España también selló su boleto.

La apertura del marcador se dio con un gol a la altura de lo que estaba en juego. A los 3 minutos, Scott McTominay se elevó en las alturas y se lució con una tremenda chilena que superó la resistencia del portero visitante. Ese golazo le trajo tranquilidad al dueño de casa, que manejó los tiempos hasta el cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo llegó la lluvia de tantos. Primero, el de Rasmus Hojlund a través del punto del penal, tras la intervención del VAR. Luego, el cuadro local volvió a sacar ventajas con un córner de Lewis Ferguson que Lawrence Shankland desvió casi abajo del arco.

Pero la cosa no quedó ahí. Apenas instantes más tarde, Dorgu silenció Escocia al estampar el empate transitorio. A esa altura, el encuentro era pura emoción. Sin embargo, nadie esperaba lo que aconteció en el cierre. Con la historia 2 a 2, y todo en veremos, los locales apretaron el acelerador y fueron a buscar el premio mayor, que consiguieron en el tiempo añadido con las conquistas de Kieran Tierney y Kenny Mclean.

Así, Escocia regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. La última vez que había jugado el certamen fue en Francia 1998 , cuando quedó eliminado en Primera Ronda.

España terminó las Eliminatorias invicta:

España culminó un ciclo de Eliminatorias brillante, de forma invicta, y confirmó lo que ya se sabía hace rato: estará en la Copa del Mundo 2026. El equipo de Luis De la Fuente igualó 2 a 2 ante Turquía en La Cartuja, y sacó boleto directo.

El primer grito del local llegó a través de Dani Olmo, que no desaprovechó un disparo sin suerte de Fabián Ruiz. La visita reaccionó sobre 42 minutos de juego, cuando Deniz Gül estampó el empate para irse al descanso soñando con el batacazo.

La sorpresa fue mayor al regreso, cuando Salih Özcan convirtió con un disparo desde afuera del área. La reacción de la Roja no se hizo esperar, y menos de diez minutos después concretó la igualdad con el gol de Mikel Oyarzabal.

Con este resultado, España logró la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá, donde seguramente será cabeza de serie en el sorteo de comienzos de diciembre. Por su parte, Turquía disputará el repechaje con el objetivo de asegurar su presencia.