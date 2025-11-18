18 de noviembre de 2025 - 18:12

Un jugador de la Selección quiere ir a River Plate: "Me encantaría. Somos hinchas con mi familia"

El futbolista reconoció que es fanático del Millonario, camiseta que desea vestir luego de su paso por el fútbol europeo

En las últimas horas, un futbolista de la Selección Argentina que milita en el primer nivel del fútbol europeo dejó en claro que su deseo es vestir la camiseta de River Plate antes del retiro, ya que es hincha de la institución.

Nicolás González y un sueño: jugar en River Plate

image

Se trata de Nicolás González, jugador del Atlético de Madrid, que reconoció su amor por el Millonario en diálogo con DSports. Ante la consulta de un posible paso por uno de los grandes del país, el extremo no ocultó su pasión. "Me encantaría. Por mí, por mi familia, porque somos hinchas, y por mi hermano también que es un enfermo total", lanzó al respecto.

Inclusive, reconoció que el contacto entre las partes ya existió, y que si bien lo rechazó todo quedó abierto para el futuro. "Siempre agradecido, pero les comuniqué que no era el momento. Siempre me dijeron: 'Te esperamos con los brazos abiertos'. Así que nada, algún día me gustaría", contó.

Que su deseo sea jugar en River no quiere decir que se olvide de su cuna deportiva, Argentinos Juniors. En ese aspecto, González aseguró que desea retirarse en dicha institución: "Ya que estoy lo quiero aclarar. A mí me encantaría retirarme en Argentinos Juniors porque es el club que me enseñó todo, que me dio la vida y gracias a eso soy lo que soy. Ya sea un año, seis meses o lo que me toque, me encantaría vestir esa camiseta. No me gustaría llegar todo roto".

Sin embargo, el polifuncional futbolista dejó en claro que su vuelta al fútbol local tendrá que esperar, ya que está enfocado en su nuevo club europeo. "Yo acabo de llegar a Atlético de Madrid. Me gustaría disfrutar porque me están dando eso que yo necesitaba, ese empujoncito en mi vida. Yo venía de un momento futbolístico no tan bueno. Hoy en día lo estoy recuperando poco a poco y hay que demostrar con esta camiseta", sentenció.

