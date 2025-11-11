11 de noviembre de 2025 - 17:44

River Plate empieza a definir el equipo para jugar con Vélez Sarsfield

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo buscará abrochar la clasificación a la Copa Libertadores, en su duelo ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional.

River Plate visitará a Vélez con varios cambios

Por ese motivo, el cuerpo técnico encabezado por el Muñeco no quiere dejar nada librado al azar, ni dar ventajas que profundicen el flojo presente. En la práctica de este martes, el entrenador comenzó a diagramar el once inicial para el trascendental juego.

Uno de los mayores problemas que tendrá el Millonario durante la semana será el de tener que suplir a casi medio equipo titular entre lesiones, suspensiones y convocatorias: Maximiliano Meza y Facundo Colidio están diezmados desde lo físico, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña alcanzaron el límite de amarillas, y Kevin Castaño y Matías Galarza trabajan con sus respectivas selecciones.

Los que podrían ingresar en el once de River Plate:

Con este complicado panorama, el entrenador planea darle titularidad a algunos futbolistas que habían perdido terreno en el pasado reciente. En la zona defensiva, Milton Casco reemplazará a Acuña. En el medio, Giuliano Galoppo, y Juan Fernando Quintero ingresarían por Maximiliano Meza y Kevin Castaño, respectivamente.

La única duda que mantiene Gallardo a esta altura de la semana pasa por el restante integrante del mediocampo. La pelea por un puesto se da entre el experimentado Nacho Fernández, y los juveniles Santiago Lencina y Cristian Jaime.

En cuanto al esquema, se especula con una modificación respecto al 5-3-2 que jugó ante Boca Juniors. De no mediar inconvenientes, será un 4-3-1-2 más tradicional.

Posible formación del Millonario para medirse con Vélez:

Pasando en limpio, la posible formación de River Plate para medirse con Vélez el próximo domingo por la tarde es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández o Santiago Lencina o Cristian Jaime, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

