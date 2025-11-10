10 de noviembre de 2025 - 21:07

Video: Oscar Ruggeri afirmó que a los jugadores de River les pesa la camiseta tras el papelón en La Boca

Oscar Ruggeri cuestionó con dureza el rendimiento del plantel de River luego de la derrota ante Boca por 2-0 en La Bombonera. Video.

Oscar Ruggeri fue durísimo con el plantel de River Plate tras la derrota con Boca por 2-0 en La Bombonera.&nbsp;

Oscar Ruggeri fue durísimo con el plantel de River Plate tras la derrota con Boca por 2-0 en La Bombonera. 

Tras el encuentro, una de las voces más autorizadas del fútbol argentino, Oscar Ruggeri, no dudó en dar su veredicto con la contundencia que lo caracteriza.

Marcelo Gallardo
El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Las críticas de Ruggeri al River de Gallardo por perder el Superclásico

El exjugador del Millonario y la Selección Argentina, lanzó fuertes críticas hacia los futbolistas del actual plantel. “Me parece que les está quedando grande a los jugadores de River. A varios, eh, no a todos pero sí a muchos”, expresó sin rodeos el Cabezón, reflejando su descontento por la actuación del equipo en el clásico.

Además, el exdefensor profundizó en su análisis sobre la falta de carácter del equipo. “En los momentos difíciles, los jugadores que se ponen estas camisetas se paran ahí y levantan a los demás. Pero ahora se van cayendo y no hay tipos que te empujen para adelante”, remarcó, señalando la ausencia de referentes que contagien actitud.

