Video: Oscar Ruggeri afirmó que a los jugadores de River les pesa la camiseta tras el papelón en La Boca

Oscar Ruggeri fue durísimo con el plantel de River Plate tras la derrota con Boca por 2-0 en La Bombonera.

El Superclásico del fútbol argentino volvió a dejar mucho más que un resultado. Boca superó 2-0 a River en La Bombonera con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en un partido que expuso nuevamente las falencias del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Tras el encuentro, una de las voces más autorizadas del fútbol argentino, Oscar Ruggeri, no dudó en dar su veredicto con la contundencia que lo caracteriza.

Marcelo Gallardo El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate EFE Las críticas de Ruggeri al River de Gallardo por perder el Superclásico El exjugador del Millonario y la Selección Argentina, lanzó fuertes críticas hacia los futbolistas del actual plantel. “Me parece que les está quedando grande a los jugadores de River. A varios, eh, no a todos pero sí a muchos”, expresó sin rodeos el Cabezón, reflejando su descontento por la actuación del equipo en el clásico.

Pero Ruggeri no se limitó a los futbolistas: también señaló al propio Marcelo Gallardo como uno de los principales responsables del mal momento que atraviesa el club. “El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y de los jugadores. En la cancha ellos, y él afuera”, sostuvo, marcando una clara crítica al funcionamiento colectivo y a la falta de liderazgo.

Además, el exdefensor profundizó en su análisis sobre la falta de carácter del equipo. "En los momentos difíciles, los jugadores que se ponen estas camisetas se paran ahí y levantan a los demás. Pero ahora se van cayendo y no hay tipos que te empujen para adelante", remarcó, señalando la ausencia de referentes que contagien actitud.