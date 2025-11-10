River y Marcelo Gallardo tienen que rezar: qué equipos necesita que ganen en el cierra del capítulo 15

Después de la derrota en el Superclásico, River empieza a hacer cuentas y aguarda por una mano de Independiente y Belgrano pensando en la Libertadores.

Todo River estará atento a los partidos de este lunes porque después de la derrota por 2-0 en el Superclásico ante Boca, esperará una ayuda de Belgrano e Independiente que le permita clasificarse a la Copa Libertadores mediante la tabla anual. La otra opción es ganar el Clausura, aunque en este presente parece más difícil.

image Complicado. River Plate, no encuentra el rumbo. Gentileza. Cómo está River en este momento en la Tabla Anual Por el momento, el Millonario está tercero con 52 puntos (en zona de pre-Libertadores), pero espera que se abra algún cupo, es decir, que Boca o Rosario Central salgan campeones del Clausura. No obstante, para que eso le sirva primero tiene que asegurarse finalizar en el tercer lugar de la anual y dependerá de que no lo pasen ni Riestra ni Argentinos Juniors.

El Bicho está cuarto con 51 y hoy a las 21.15 recibe al Pirata, mientras que el Malevo está quinto con las mismas unidades que el conjunto de La Paternal y se cruzará con el Rojo de Avellaneda desde las 19 en el Estadio Guillermo Laza, donde no pierde desde mayo de 2024.

Ambos encuentros serán fundamentales para los de Núñez, que pretenden depender de ellos mismos hasta la última fecha. Si lo pasan Argentinos y Riestra, la clasificación a la próxima Libertadores se complicará, ya que el único camino sería que salga campeón del Clausura. Por eso, todo River hinchará por Independiente y Belgrano este lunes en el cierre de la fecha 15.

¿Qué pasa si a River solo lo supera uno de los dos? En caso de que termine cuarto en la anual, es decir, que lo pase Argentinos y no Riestra o viceversa, el Millonario continuará con esperanzas de jugar el torneo de clubes más importantes del continente porque si uno de los tres que finaliza por encima da la vuelta olímpica, entonces se abrirá un cupo y a los dirigidos por Gallardo les tocaría disputar la fase previa a la zona de grupos, la misma en la que Boca quedó eliminado ante Alianza Lima este año.