River y Marcelo Gallardo tienen que rezar: qué equipos necesita que ganen en el cierra del capítulo 15

Después de la derrota en el Superclásico, River empieza a hacer cuentas y aguarda por una mano de Independiente y Belgrano pensando en la Libertadores.

River Plate no encuentra el rumbo. Marcelo Gallardo en su peor momento como DT del conjunto Millonario.&nbsp;

River Plate no encuentra el rumbo. Marcelo Gallardo en su peor momento como DT del conjunto Millonario. 

Complicado. River Plate, no encuentra el rumbo.&nbsp;

Complicado. River Plate, no encuentra el rumbo.

Cómo está River en este momento en la Tabla Anual

Por el momento, el Millonario está tercero con 52 puntos (en zona de pre-Libertadores), pero espera que se abra algún cupo, es decir, que Boca o Rosario Central salgan campeones del Clausura. No obstante, para que eso le sirva primero tiene que asegurarse finalizar en el tercer lugar de la anual y dependerá de que no lo pasen ni Riestra ni Argentinos Juniors.

Ambos encuentros serán fundamentales para los de Núñez, que pretenden depender de ellos mismos hasta la última fecha. Si lo pasan Argentinos y Riestra, la clasificación a la próxima Libertadores se complicará, ya que el único camino sería que salga campeón del Clausura. Por eso, todo River hinchará por Independiente y Belgrano este lunes en el cierre de la fecha 15.

¿Qué pasa si a River solo lo supera uno de los dos?

En caso de que termine cuarto en la anual, es decir, que lo pase Argentinos y no Riestra o viceversa, el Millonario continuará con esperanzas de jugar el torneo de clubes más importantes del continente porque si uno de los tres que finaliza por encima da la vuelta olímpica, entonces se abrirá un cupo y a los dirigidos por Gallardo les tocaría disputar la fase previa a la zona de grupos, la misma en la que Boca quedó eliminado ante Alianza Lima este año.

