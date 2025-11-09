¿Quién ganó más Superclásicos? Este es el contundente historial entre Boca y River

Este domingo, desde las 16:30 en la Bombonera, se llevará a cabo el partido más importante del fútbol argentino, el Superclásico.

El Superclásico entre Boca y River se llevará a cabo este domingo desde las 16:30 en La Bombonera, en lo que será la edición 265 del partido más importante del fútbol argentino. Lo cierto es que todo el mundo se encuentra a la expectativa de un duelo que podría definir clasificaciones a la próxima Copa Libertadores 2026.

A falta de horas para el comienzo del encuentro, hay que decir que ambos clubes ya están clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura, pero eso no le resta ni mérito ni importancia al partido de hoy, debido a que el resultado sumará al importante historial que mantienen estos clásicos rivales.

Boca - River Leandro Paredes, el árbitro designado Nicolás Ramírez, el presidente de AFA, Claudio Tapia y Juan Fernando Quintero, en la previa del Superclásico. Gentileza ¿Cómo está el historial entre Boca y River? A la hora de hablar del historial, hay que tener en cuenta todos y cada uno de los partidos que se llevaron a cabo en la historia, tanto en el amateurismo como en el profesionalismo, en total fueron 264 las veces que ambos clubes se vieron las caras, siendo la última vez el 27 de abril del 2025, en un encuentro que quedó en manos del Millonario por 2-1 en el Monumental, gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para el equipo dirigido en ese entonces por Fernando Gago.

Lo cierto es que este resultado no modificó significativamente el historial, pero si acercó un poco a River, quien está a cuatro encuentros de igualar al Xeneize, quien continúa con su paternidad. En definitiva, así está el historial entre estos equipos:

Boca ganó 92 partidos

River ganó 88 partidos

Empataron en 84 ocasiones Superclásico del fútbol argentino Boca lidera el Superclásico del fútbol argentino Probables formaciones de Boca vs River: Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Datos del partido: Estadio: La Bombonera Árbitro: Nicolás Ramírez Hora: 16.30 TV: TNT Sports - ESPN Premium