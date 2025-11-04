4 de noviembre de 2025 - 10:41

Ni goles ni victoria: la deuda de Leandro Paredes en los Superclásicos

El volante campeón del mundo será titular por primera vez en un clásico ante River. La Bombonera le dará la oportunidad de hacer historia.

Leandro Paredes quiere ganar un Superclásico por primera vez

Leandro Paredes quiere ganar un Superclásico por primera vez

Foto:

Por Cristian Reta

El próximo domingo en la Bombonera se perfila como un hito para Leandro Paredes. El mediocampista regresará al equipo titular de Boca Juniors tras cumplir sanción, y lo hará enfrentando al eterno rival River Plate. Era una asignatura pendiente que el jugador arrastraba: nunca había sido titular en un Superclásico.

Leé además

Franco Colapinto competirá en el Circuito de Interlagos, escenario del GP de Brasil

La Fórmula 1 le dio un lugar especial a Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil

Por Cristian Reta
Lionel Messi y una inesperada crítica de la liga de Arabia Saudita

Lionel Messi y una dura crítica desde la liga de Cristiano Ronaldo: "No es un campo de entrenamiento"

Por Cristian Reta

Pese a su enorme y probada trayectoria incluye ser campeón del mundo con la Selección Argentina y numerosos logros individuales, su marca en los clásicos es prácticamente nula. En su primera etapa en Boca, entre 2010 y 2013, disputó solo dos partidos oficiales ante River, ingresando desde el banco en ambos y sin lograr la victoria. Esa falta de arranque y de triunfo frente al rival de toda la vida queda como una deuda personal que ahora tiene la chance de saldar.

Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca
Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

¿Qué está en juego para Boca y para Paredes?

Para Boca, un triunfo en el clásico siempre implica más que tres puntos y, en este contexto, significaría sellar su pase a la Copa Libertadores 2026, tras dos años de ausencia. Además, reafirmaría su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura.

Al mismo tiempo, Paredes sabe que esta es una de esas oportunidades que no se dan todos los días: arrancar un clásico, hacerlo como titular, y con la posibilidad de cambiar la estadística personal.

image
Ag&oacute;nico empate de Walter Ervitti, que Boca celebra el gol del empate 2-2 en el Monumental el d&iacute;a que Paredes jug&oacute; su primer Supercl&aacute;sico en 2012

Agónico empate de Walter Ervitti, que Boca celebra el gol del empate 2-2 en el Monumental el día que Paredes jugó su primer Superclásico en 2012

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Libertadores 2026?

A falta de dos fechas para el cierre de la primera fase del actual torneo, a Boca le alcanzará con sumar -victoria o empate- ante River en el Superclásico del próximo fin de semana para clasificar a la Copa Libertadores 2026. La matemática indica que son dos los puntos que le alcanzarían, pero tiene una diferencia de gol tan amplia sobre sus perseguidores que virtualmente clasificaría con sacar solamente una unidad más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari

Tensión en Ferrari: crecen las dudas sobre Lewis Hamilton y aparecen los primeros candidatos a reemplazarlo

Por Cristian Reta
Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

Se conoció el nuevo rol de Leandro Paredes en el mediocampo de Boca

Por Cristian Reta
Racing fue sancionado tras la eliminación por Copa Libertadores

Fuegos artificiales y castigo: El duro revés que sufrió Racing tras el recibimiento en la Libertadores

Por Cristian Reta
Los fanáticos de la Lepra tendrán un avión a disposición para acompañar al equipo a la final de la Copa Argentina; tiene cupo limitado. 

Todos a Córdoba: Independiente Rivadavia arma un vuelo exclusivo para la final

Por Redacción Deportes