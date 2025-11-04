"Juntos por la gloria": el mensaje a Independiente Rivadavia en el Aeropuerto de Mendoza

Independiente Rivadavia vive horas decisivas y este miércoles, desde las 21.10, el equipo de Alfredo Berti afrontará uno de los partidos más importantes de su historia cuando se mida ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, que se disputará en el estadio de Instituto de Córdoba.

Furor y acampe masivo de hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para la final de la Copa Argentina

Lo cierto es que la magnitud del encuentro no sólo moviliza a los hinchas: también contagió a distintos espacios de la provincia, que acompañan el sueño leproso con gestos de apoyo y color.

Durante la mañana, el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli -El Plumerillo- se convirtió en escenario de una iniciativa que rápidamente se volvió viral. En distintos sectores del edificio comenzaron a aparecer ploteos, carteles y gigantografías en tonos azules, dedicados exclusivamente a la delegación de Independiente Rivadavia que viajará hacia Córdoba pasado el mediodía.

El aeropuerto "El Plumerillo" se vistió de fiesta para darle la gran despedida a "La Lepra" antes de que viaje a Córdoba para enfrentar a Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina.

El gesto, planificado para acompañar al plantel en la previa de una cita histórica , generó sorpresa entre los pasajeros y emoción entre los empleados y fanáticos que circulaban por el aeropuerto.

Uno de los mensajes más destacados apareció antes de la zona de embarque. Sobre un fondo azul intenso, las letras blancas conformaban la leyenda: “Independiente Rivadavia de Mendoza”, acompañada por imágenes de Sebastián Villa, Ezequiel Centurión, Sheyko Studer, Juan Ignacio Barbieri y Matías Fernández.

Luego, un mensaje directo y contundente sintetizó el sentimiento de la provincia: “No están solos, somos una provincia con ustedes”. La frase se acompañó con una imagen de una de las plateas del Bautista Gargantini y la bandera flameando en honor a Alfredo Berti, reforzando el apoyo colectivo hacia el equipo que buscará alcanzar la gloria.

El ploteo continuó con imágenes de otros protagonistas del plantel: Fabrizio Sartori, Leonard Costa, Iván Villalba, Maximiliano Amarfil y Tomás Bottari. El cierre del mensaje no dejó lugar a dudas sobre la expectativa que atraviesa Mendoza: “Todos juntos por la gloria”.

Con ese espíritu, la delegación leprosa emprendió su viaje hacia Córdoba para disputar una final que puede marcar un antes y un después en la historia del fútbol provincial.