3 de noviembre de 2025 - 22:05

Todos a Córdoba: Independiente Rivadavia arma un vuelo exclusivo para la final

La dirigencia de la Lepra pone un avión a disposición de los hinchas que quieran acompañar al equipo en el duelo decisivo por la Copa Argentina. El paquete incluye entrada y cupos limitados.

Los fanáticos de la Lepra tendrán un avión a disposición para acompañar al equipo a la final de la Copa Argentina; tiene cupo limitado.&nbsp;

Los fanáticos de la Lepra tendrán un avión a disposición para acompañar al equipo a la final de la Copa Argentina; tiene cupo limitado. 

Foto:

CSIR
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La fiebre leprosa no se detiene. Tras eliminar a River y meterse por primera vez en la historia en una final de Copa Argentina, Independiente Rivadavia anunció una iniciativa especial para sus hinchas: el club dispondrá de un avión exclusivo para quienes quieran acompañar al equipo en el duelo decisivo ante Argentinos Juniors.

Leé además

El capitán de Racing , Santi Sosa en las tribunas del estadio de Flandria donde sorprendió y recibió el cariño de la gente. 

La foto viral de Santi Sosa: el capitán de Racing reapareció en las tribunas tras su operación

Por Redacción Deportes
Agostina Forti Giordani con su hermana Valentina, ambas son enduristas 

Enduro: Agostina Forti apuesta por la competencia internacional para el próximo año

Por Gonzalo Tapia

El partido se disputará el próximo miércoles a las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y puede marcar un hito para el fútbol mendocino: si la Lepra logra el título, clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

El anuncio se realizó este lunes a través de las redes oficiales del club, bajo el lema: “Viajá con la Lepra. Avión exclusivo a la final”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1985470117044519123?t=A-jWHnLJ6I2RwUIUNjfSRA&s=08&partner=&hide_thread=false

La noticia desató la euforia entre los hinchas, que desde temprano se concentraron en los alrededores del estadio Bautista Gargantini, donde muchos incluso acamparon para asegurarse una entrada.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.22.44
Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina.

Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina.

Según informó la institución presidida por Daniel Vila, el paquete incluye vuelo ida y vuelta más entrada al partido. Los precios varían entre 800 mil pesos (pago por transferencia) y 1 millón de pesos con financiación en tres cuotas.

El vuelo partirá desde Mendoza el martes a las 14 y regresará el jueves 4 de noviembre a las 10, una opción pensada para que los simpatizantes puedan disfrutar la jornada completa y vivir de cerca un hecho histórico para el club.

Las reservas se realizan únicamente por WhatsApp al 2616 85-1138 (no se reciben llamadas), y los cupos son limitados.

Con la ilusión de todo un pueblo futbolero detrás, Independiente Rivadavia se prepara para disputar la final más importante de su historia, con la chance de levantar el primer gran título nacional para el fútbol mendocino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. La formación campeona del torneo Top 12 de Cardenal Newman 2025

Rugby: Marista tiene rival para la final del Nacional de Clubes y es Newman

Por Gonzalo Tapia
Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina. 

Furor y acampe masivo de hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para la final de la Copa Argentina

Por Cristian Reta
El entrenador rosarino expresó que el partido de la final por la Copa Argentina será el más importante de su carrera como entrenador. 

Berti prioriza la Copa Argentina: "Es el partido más importante de la historia del club"

Por Sergio Faria
Aldosivi - Independiente Rivadavia, por Liga Profesional

Independiente Rivadavia perdió con Aldosivi, y también lo sufre Godoy Cruz

Por Redacción Deportes