Todos a Córdoba: Independiente Rivadavia arma un vuelo exclusivo para la final

La fiebre leprosa no se detiene. Tras eliminar a River y meterse por primera vez en la historia en una final de Copa Argentina , Independiente Rivadavia anunció una iniciativa especial para sus hinchas: el club dispondrá de un avión exclusivo para quienes quieran acompañar al equipo en el duelo decisivo ante Argentinos Juniors.

El partido se disputará el próximo miércoles a las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba , con arbitraje de Nicolás Ramírez, y puede marcar un hito para el fútbol mendocino: si la Lepra logra el título, clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

El anuncio se realizó este lunes a través de las redes oficiales del club, bajo el lema: “Viajá con la Lepra. Avión exclusivo a la final”.

La noticia desató la euforia entre los hinchas, que desde temprano se concentraron en los alrededores del estadio Bautista Gargantini, donde muchos incluso acamparon para asegurarse una entrada.

Dato que no podía faltar: viajás con el plantel Sumate al vuelo exclusivo junto al equipo y viví una experiencia única. Cupos limitados — asegurá tu lugar. https://t.co/mSW9g49JcO

Según informó la institución presidida por Daniel Vila , el paquete incluye vuelo ida y vuelta más entrada al partido. Los precios varían entre 800 mil pesos (pago por transferencia) y 1 millón de pesos con financiación en tres cuotas.

Hinchas de Independiente Rivadavia acudieron al Bautista Gargantini en busca de sus entradas para la final de la Copa Argentina.

El vuelo partirá desde Mendoza el martes a las 14 y regresará el jueves 4 de noviembre a las 10, una opción pensada para que los simpatizantes puedan disfrutar la jornada completa y vivir de cerca un hecho histórico para el club.

Las reservas se realizan únicamente por WhatsApp al 2616 85-1138 (no se reciben llamadas), y los cupos son limitados.

Con la ilusión de todo un pueblo futbolero detrás, Independiente Rivadavia se prepara para disputar la final más importante de su historia, con la chance de levantar el primer gran título nacional para el fútbol mendocino.