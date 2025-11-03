3 de noviembre de 2025 - 20:25

Enduro: Agostina Forti apuesta por la competencia internacional para el próximo año

La menor de las hermanas Forti Giordani se coronó Campeona Latinoamericana de enduro, en una prueba que se disputó en Tupungato

Agostina Forti Giordani con su hermana Valentina, ambas son enduristas&nbsp;

Foto:

Ramiro Gómez
Enduro. Cómo Agostina Forti es de Guaymallén, el Intendente Marcos Calvente le entregó una distinción

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Le debíamos la entrevista y como toda deuda se paga. Un poco de memoria. Agostina Forti, es una joven guaymallina de 13 años que es especialista en motociclismo y recientemente se consagró campeona Latinoamericana de Enduro en la categoría 85cc Mujeres, durante la fecha argentina de esta importante competencia, que se corrió en Tupungato.

-¿Cómo te iniciaste en el mundo del enduro?

-Me inicié en el mundo del Enduro gracias a mi familia, que practica este deporte. A los cuatro años tuve mi primera moto y desde entonces practico Enduro.

- ¿Cuál es el significado que tiene para vos este campeonato obtenido?

-Para mí significa muchas emociones juntas. Haber obtenido este puesto a nivel latinoamericano me deja muy feliz, orgullosa de mí misma, todo el esfuerzo y entrenamientos dieron fruto y sobre todo con una motivación para seguir aprendiendo y avanzando.

- ¿Qué se viene en tu cronograma deportivo ahora?

-Por ahora mi cronograma deportivo este año finalizó. Pude obtener un tercer puesto, compitiendo con hombres, en el campeonato Provincial y el primer puesto en el latinoamericano, con mujeres.

- ¿Para que competencia te estás preparando?

-Me estoy preparando muy bien para el año que viene correré el campeonato FIM y seguramente carreras internacionales.

-Hoy el enduro en Mendoza, ¿cómo está en tu categoría?

-En mi categoría el enduro en Mendoza está en un nivel muy alto. Las competencias son muy parejas y exigentes, lo que me motiva a seguir entrenando para mejorar.

- Cuéntame un poco ¿cómo fue la competencia del latinoamericano?

-La competencia del Latinoamericano fue una experiencia increíble. Hubo un gran nivel de pilotos de distintos países y el circuito fue muy exigente. El día sábado realizamos una tanda de reconocimiento, una de clasificación y tres tandas de carrera, con mucho sol y calor. El domingo el clima fue totalmente distinto hizo mucho frío y llovió durante todas las tandas, lo que complicó las condiciones, pero igualmente pude disfrutar cada momento y dar lo mejor de mí.

