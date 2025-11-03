Enduro: Agostina Forti apuesta por la competencia internacional para el próximo año

Le debíamos la entrevista y como toda deuda se paga. Un poco de memoria. Agostina Forti, es una joven guaymallina de 13 años que es especialista en motociclismo y recientemente se consagró campeona Latinoamericana de Enduro en la categoría 85cc Mujeres, durante la fecha argentina de esta importante competencia, que se corrió en Tupungato.

-¿Cómo te iniciaste en el mundo del enduro?

-Me inicié en el mundo del Enduro gracias a mi familia, que practica este deporte. A los cuatro años tuve mi primera moto y desde entonces practico Enduro.

- ¿Cuál es el significado que tiene para vos este campeonato obtenido?

-Para mí significa muchas emociones juntas. Haber obtenido este puesto a nivel latinoamericano me deja muy feliz, orgullosa de mí misma, todo el esfuerzo y entrenamientos dieron fruto y sobre todo con una motivación para seguir aprendiendo y avanzando.

- ¿Qué se viene en tu cronograma deportivo ahora?

-Por ahora mi cronograma deportivo este año finalizó. Pude obtener un tercer puesto, compitiendo con hombres, en el campeonato Provincial y el primer puesto en el latinoamericano, con mujeres.

- ¿Para que competencia te estás preparando?

-Me estoy preparando muy bien para el año que viene correré el campeonato FIM y seguramente carreras internacionales.

-Hoy el enduro en Mendoza, ¿cómo está en tu categoría?

-En mi categoría el enduro en Mendoza está en un nivel muy alto. Las competencias son muy parejas y exigentes, lo que me motiva a seguir entrenando para mejorar.

- Cuéntame un poco ¿cómo fue la competencia del latinoamericano?

-La competencia del Latinoamericano fue una experiencia increíble. Hubo un gran nivel de pilotos de distintos países y el circuito fue muy exigente. El día sábado realizamos una tanda de reconocimiento, una de clasificación y tres tandas de carrera, con mucho sol y calor. El domingo el clima fue totalmente distinto hizo mucho frío y llovió durante todas las tandas, lo que complicó las condiciones, pero igualmente pude disfrutar cada momento y dar lo mejor de mí.