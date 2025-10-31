31 de octubre de 2025 - 18:05

Enduro: Valentina Forti Giordani es subcampeona Latinoamericana

Fue en el marco de la segunda fecha del Latinoamericano de enduro que se corrió en Patrocinio, Minas Gerais, Brasil

Enduro. Valentina Forti una de las integrantes del team de Mendoza de Enduro

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este fin de semana se disputó en la ciudad de Patrocinio, Minas Gerais, Brasil, la segunda prueba en el ámbito del campeonato latinoamericano de enduro. Fue un gran desafío para los competidores, con enlaces que presentaban grandes dificultades y una larga jornada de competencia de 6 horas.

La joven piloto mendocina Valentina Forti se consagró Subcampeona Latinoamericana de Enduro, culminando con éxito los dos días de carrera en una extensa y exigente jornada deportiva, demostrando en sus cronos ser la piloto más rápida entre las competidoras de su categoría.

Este nuevo logro internacional se suma a su gran presente en el Campeonato Argentino de Enduro, donde lidera la clasificación general representando al equipo Husqvarna Argentina – Palermo Bikes, Grupo Simpa. La última fecha de la temporada se disputará este fin de semana en Salta los días 1 y 2 de noviembre, donde buscará coronar un año deportivo excepcional.

Valentina también ostenta el título de Campeona Mendocina de Enduro, y en cada competencia nacional enfrenta el desafío de competir en categorías integradas por hombres, siendo la única mujer en su clase, lo que resalta aún más su desempeño, determinación y profesionalismo.

Por su parte, el piloto mendocino Nicolás Pucci, de 27 años, se consagró Campeón Latinoamericano de Enduro en la categoría E3, sumando un nuevo título a su carrera deportiva. Si bien debió abandonar durante el segundo día de competencia debido a la exigencia del circuito brasileño, los puntos obtenidos en la primera jornada le permitieron asegurar el campeonato y consagrarse como el mejor de su clase.

Puccitto
Enduro. Nicolás Pucci el campeón

Asimismo, el piloto tucumano Santiago Frías, también de 17 años, logró el título de Campeón Latinoamericano de Enduro en la categoría E1, finalizando con éxito el día Sábado y el día Domingo terminando con el amortiguador roto, pero dando batalla de carrera hasta el final y destacándose entre los más jóvenes del certamen.

Estos tres pilotos argentinos —dos de ellos con apenas 17 años— demostraron el gran profesionalismo, compromiso y madurez deportiva con la que los jóvenes viven hoy el motociclismo argentino, dejando al país en lo más alto del enduro latinoamericano.

Sin dudas, estos resultados consolidan una generación de deportistas que inspiran, abren caminos y marcan el futuro del enduro nacional e internacional.

