El River de Coudet juega su primer encuentro de local ante Sarmiento: hora, TV, formaciones

El Millonario enfrenta al Verde de Junín este domingo desde las 19:45hs, en el marco de la fecha 11 de la Liga Profesional.

River recibe este domingo a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro está programado para las 19:45hs, se llevará a cabo en el Estadio Monumental con Darío Herrera como juez principal, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

El Millonario viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Eduardo Coudet como director técnico del club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo. Era un triunfo más que necesario para cortar con la mala situación que acarreaba la institución, y acomodarse en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, peleando por la punta de su grupo.

River Plate Sebastián Driussi, autor del primer gol de la era Coudet en River. Golazo. Gentileza. Desde lo futbolístico, el DT tiene la mala noticia de la lesión de uno de los referentes, Sebastián Driussi, que sufre una pubalgia que lo complica desde hace un tiempo. Así, su lugar en el once inicial lo ocupará Joaquín Freitas.

Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la Academia.

Si bien está duodécimo con solo 10 puntos, el equipo de Junín podría meterse en la discusión para entrar a puestos de clasificación a los playoffs en caso de conseguir un triunfo en El Monumental.