El River de Coudet juega su primer encuentro de local ante Sarmiento: hora, TV, formaciones

River recibe este domingo a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro está programado para las 19:45hs, se llevará a cabo en el Estadio Monumental con Darío Herrera como juez principal, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.
El Millonario viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Eduardo Coudet como director técnicodel club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo. Era un triunfo más que necesario para cortar con la mala situación que acarreaba la institución, y acomodarse en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, peleando por la punta de su grupo.
Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la Academia.
Si bien está duodécimo con solo 10 puntos, el equipo de Junín podría meterse en la discusión para entrar a puestos de clasificación a los playoffs en caso de conseguir un triunfo en El Monumental.
La ilusión del elenco visitante se apoya en la historia reciente, ya que la última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 y los de Junín dieron una enorme sorpresa al imponerse 1-0 como visitantes.
Posibles formaciones de River - Sarmiento:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.