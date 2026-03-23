Baja de último momento para Scaloni: Montiel fue desafectado de la Selección por una lesión muscular

La noticia se confirmó este lunes tras los exámenes clínicos realizados al defensor. El jugador de River había encendido las alarmas el domingo, cuando debió retirarse en camilla y con gestos de dolor sobre el final del encuentro en el que, curiosamente, había marcado un gol de penal.
El parte médico y los plazos de recuperación
Los resultados de los estudios determinaron que Montiel padece una lesión de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Según los especialistas, este tipo de desgarro demanda un tiempo de recuperación de aproximadamente 15 días. Esto significa que, además de perderse los compromisos con la Albiceleste en La Bombonera, es duda para el próximo partido de River por el Torneo Apertura.
La baja de "Cachete" representa el segundo dolor de cabeza consecutivo para el cuerpo técnico nacional. Apenas horas antes, Leonardo Balerdi también había sido desafectado por una lesión, lo que obligó a la citación de urgencia de Lucas Martínez Quarta. Por el momento, la AFA no ha confirmado si Scaloni llamará a otro lateral derecho para cubrir el lugar de Montiel.
Mientras tanto, el plantel argentino ya se entrena en el predio de Ezeiza con 29 futbolistas a disposición, tras las recientes incorporaciones de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli. Los partidos ante Mauritania y Zambia se disputarán respectivamente el 27 y 31 de marzo, en lo que será la última prueba antes de la definición de la lista para el Mundial 2026.