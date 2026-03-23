Baja de último momento para Scaloni: Montiel fue desafectado de la Selección por una lesión muscular

Los estudios médicos confirmaron un desgarro de grado uno en el isquiotibial izquierdo que dejará al defensor fuera de las canchas por un máximo de dos semanas.

Gonzalo Montiel se lesionó en River y quedó fuera de la Selección: los detalles del desgarro.

Lionel Scaloni suma una nueva preocupación en el inicio de la fecha FIFA. Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en su pierna izquierda durante el último triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto y fue desafectado de la Selección argentina. El lateral se perderá los amistosos contra Mauritania y Zambia.

La noticia se confirmó este lunes tras los exámenes clínicos realizados al defensor. El jugador de River había encendido las alarmas el domingo, cuando debió retirarse en camilla y con gestos de dolor sobre el final del encuentro en el que, curiosamente, había marcado un gol de penal.

River Plate Gonzalo Montiel volvió a ser desequilibrante en River y abrió el juego desde el punto penal. Gentileza El parte médico y los plazos de recuperación Los resultados de los estudios determinaron que Montiel padece una lesión de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Según los especialistas, este tipo de desgarro demanda un tiempo de recuperación de aproximadamente 15 días. Esto significa que, además de perderse los compromisos con la Albiceleste en La Bombonera, es duda para el próximo partido de River por el Torneo Apertura.

La baja de "Cachete" representa el segundo dolor de cabeza consecutivo para el cuerpo técnico nacional. Apenas horas antes, Leonardo Balerdi también había sido desafectado por una lesión, lo que obligó a la citación de urgencia de Lucas Martínez Quarta. Por el momento, la AFA no ha confirmado si Scaloni llamará a otro lateral derecho para cubrir el lugar de Montiel.