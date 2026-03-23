Alarma en la Selección Argentina por Balerdi: Scaloni llamó de urgencia a un defensor del fútbol local

El defensor de River se suma tras la baja del jugador del Marsella, mientras el plantel ya concentra en Ezeiza para los duelos del 27 y 31 de marzo.

Lionel Scaloni tuvo que modificar la lista de la Selección argentina a pocos días de los amistosos frente a Mauritania y Zambia. Tras confirmarse la lesión del defensor Leonardo Balerdi, el entrenador convocó de urgencia a un futbolista que viene de mostrar un gran nivel en el fútbol local con la camiseta de River.

El regreso de Martínez Quarta y la situación de los lesionados La baja de Balerdi, marcador central del Olympique de Marsella, obligó al cuerpo técnico a buscar una alternativa inmediata en el plano local. Martínez Quarta, quien ya disputó 15 partidos en el ciclo de Scaloni y formó parte del plantel campeón de las Copas América 2021 y 2024, fue el elegido tras su reciente titularidad y victoria con el club de Núñez frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El defensor se suma a una lista que ya presenta varias ausencias de peso por complicaciones físicas. Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez no fueron parte de la citación original por sus respectivas recuperaciones. Además, existe incertidumbre sobre el estado de Gonzalo Montiel, quien terminó el último partido de River con una molestia en el isquiotibial y está bajo observación médica.

image Preparación en Ezeiza y el nuevo cronograma en La Bombonera Los jugadores que militan en Europa, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, ya arribaron al país y quedaron concentrados en el predio de Ezeiza. Durante su llegada, los futbolistas expresaron su pesar por la cancelación de los compromisos originales frente a España y Qatar en Doha, partidos que fueron reemplazados por los actuales cruces en Buenos Aires.

La planificación de Scaloni para esta doble fecha FIFA incluye rostros nuevos y juveniles que buscan un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026, como Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli. En contraste, Alejandro Garnacho quedó fuera de esta convocatoria por una decisión estrictamente técnica del entrenador.